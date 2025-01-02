证券机构TA Securities在日前发布的一份报告中指出，到2030年，马来西亚的碳捕获技术有望为当地吸引超100亿美元的资本支出。

TA Securities表示，这一趋势契合了马来西亚的国家能源转型路线图（NETR）所规划的节奏。同时，该研究机构在一份说明中指出，随着碳捕集与封存（CCS）/碳捕集、碳利用与封存（CCUS）技术的实施，马来西亚也将于此收获巨大的经济机遇。

以此前的Kasawari CCS项目为例。该项目于22年做出开发决定，预计于25年进入运营，将需求10亿美元投资。届时，该项目每年预计将为马来西亚减少1%的碳排放量，捕获330万吨二氧化碳。作为参照，马来西亚在19年的碳排放量为3.30亿吨。

该机构预测，推广更多这样的项目举措可使全马来西亚的碳排放量在2030年减少10%。

此外，TA Securities也进一步援引观点指出，由于马来西亚的诸多主要天然气生产田都已接近生产寿命末期，基于其结构的完整性以及现有基础设施（如注入井和平台）的重新利用能力，这些夕阳设施非常适合二氧化碳储存。于此，马来西亚的地质状况也有望推进该国成为“CCS区域中心”。

展望未来，到2030年，NETR期望马来西亚能够建成3座CCUS中心设施。而基于这些设施，到2050年，这些设施预计每年将实现4000至8000万吨的碳储量。届时，马来西亚也将降低32%的温室气体排放量。