据马来西亚通讯与多媒体委员会（MCMC）消息，埃隆·马斯克的 X 平台和 Alphabet 旗下运营视频流媒体平台 YouTube 的 Google 尚未根据马来西亚周三生效的新法律申请社交媒体运营许可证。

据 MCMC 称，X 表示其在马来西亚的用户数量没有达到获得许可证所需的 800 万门槛，该委员会正在核实该平台的说法。（注：2024 年初，X 报告称在马来西亚拥有 571 万用户。）

与此同时，拥有 YouTube 的谷歌正在与 MCMC 进行谈判，以解决其对该平台的视频共享功能和许可分类的担忧。该委员会表示，它讨论了提出的问题，并将确保 YouTube 和相关平台了解他们的责任。

MCMC 还表示，微信与字节旗下 TikTok 领先其他科技巨头签署了新规则，Telegram 正处于流程的最后阶段。

“负责监督 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的 Meta 已启动获得许可证的程序，预计很快就会敲定，”MCMC 表示。

2024 年 7 月，MCMC 委员会宣布，在马来西亚拥有超过 800 万用户的社交媒体平台必须在 2025 年 1 月 1 日之前获得在该国运营的许可证。

该委员会认为，这对于打击网络犯罪是必要的，包括诈骗、网络欺凌和针对儿童的性犯罪，并指出平台运营方对此类内容的态度懒散。但是，该委员会没有具体说明对违规行为的处罚标准。