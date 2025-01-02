极简，内敛，迎合年轻人审美。

小鹏MONA 03是面对年轻人的车型，当你锁定一定的群体范围，就要考虑到贴合年轻人的使用风格并迎合他们的喜好。简约、内敛的座舱和车机体验是小鹏MONA 03 展现给用户的，上车完你能够体验到这点。一上车，用户就可以登录小鹏账号，可以同步用车偏好，同时对于常用的车门，车灯，后视镜，雨刮器等进行快速设置，这也是行车最需要配置的功能。

导航系统方面，可以展现车道级道路信息、三维拟真建筑、周围交通参与者的SR实时感知渲染，还会有天气动画效果，达到与现实呼应的沉浸氛围。顶配车型的话，NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台的加入，可以让你在智能驾驶辅助能力上获得更好的体验。

另外值得一提的是，MONA M03 将3D地图、音乐APP、256色环抱式氛围灯深度融合，打造除了音乐地图的模式，这个挺符合年轻人胃口的。

MONA M03提供丰富的第三方APP下载，一些常用的软件可以看到已经适配和优化过，基本上娱乐和音频视频内容都能满足年轻群体需求。但是要增加更多可玩性的APP，还有待官方再继续保持后续更新才行。

门板上使用了环保织物面料由金属质感的纱线织成细腻的几何形的排布，兼顾耐磨性和高透音性，扬声器巧妙的藏在了织物之下，空间更加整洁统一，同时发挥出18颗高品质扬声器配合7.1.4声道布置最佳的音响效果。座椅部分采用皮质材料包覆，带有人体工学设计，副驾位支持7:3比例调节。小鹏MONA M03全系标配了电动后尾门，常规状态下后备厢容积为621L，后排座椅放倒后，容量可拓展至1603L。

车机系统内置高通骁龙8155P车规芯片，运行内存16GB。拥有全栈自研车机系统，支持360度全景影像。在语音交互方面，小鹏MONA M03语音交互唤醒方式支持按键和语音唤醒，语音分区唤醒识别支持四区域，后排乘客也能发送指令。

从车机体验上来看，15.6寸的中控屏放在正中间的位置，前排没有其他的副屏幕，与家族其他车型所搭载的天玑系统相比极简度更高。从主驾驶位置来感受的话，M03的座舱打造成了以驾乘者为中心的沉浸式视觉空间，其它辅助的设备包括18扬声器、256色环保式氛围灯。屏幕下方有出风口，是贯穿式电动出风口，取消传统出风叶片的调节，更加轻盈简约。然后是主副驾的隔断台，上面有杯架和手机充电位，也非常简洁。除了用屏幕的触控功能操作车机之外，用户还可以通过多功能方向盘滚轮+按键式的方式快速切换一些常用的功能。

D型运动方向盘也比较符合常规的操作体验，高频控制功能都集成在了两颗轨迹球上，听音乐/视频时可以播滚轮快进、双击点赞/收藏，长按为“语音”功能，第一次上手适应完之后就能熟悉这个功能了。人机交互层面，你可以看到iPhone”灵动岛”的风格，侧划为返回、上划为回到主界面，并且支持多指触控和多指飞屏操作；在中控屏左侧布置了灵动仪表，一些关键信息可以在行驶过程中简约呈现。

用户可以在主界面上对整部车的3D模型拖动，然后点击相应部位实现开门等动作。右上角，则可以调出解压神器木鱼和佛珠功能，没事的时候可以点一下，缓解情绪。

MONA M03配置了2个毫米波雷达+12个超声波雷达+7个摄像头，具备车道级智能驾驶辅助体验，标配LCC、ACC，顶配版的则支持L2级辅助驾驶、城市/高速导航辅助驾驶。

总得来说，简约成为了现在年轻人喜欢的风格，小鹏MONA M03精准把握了这个设计理念。小鹏MONA M03自今年8月27日上市以来，9月份首月交付即破万辆，创下了新势力纯电轿车首月交付量纪录。说明这款车还是受到市场认可的。