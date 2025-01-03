据路透社报道，苹果同意支付 9500 万美元现金，以和解一项拟议的集体诉讼，该诉讼声称其 Siri 语音助手侵犯了用户的隐私。

苹果已于美国当地时间周二，向加利福尼亚州奥克兰联邦法院提交初步和解协议，等待美国地区法官杰弗里·怀特（Jeffrey White）的批准。

和解协议涵盖了 2014 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日期间使用 Siri 的美国用户，涉及数千万用户，也就是按照“Hey Siri”推出时间开始计算。

每位成员最多可为 5 台 Siri 设备（例如 iPhone 和 Apple Watch）申请赔偿，每台设备最高可获得 20 美元。实际赔偿金额取决于有效索赔的总数。苹果将在未来 45 天内建立一个和解网站，用于确定符合条件的参与者。索赔信息收集截止日期为 2025 年 5 月 15 日。

根据这项拟议的集体诉讼文件，原告指控苹果 Siri 会在消费者预期外启用，记录他们的私人对话，并将这些对话透露给广告商等第三方。

两名原告表示在提到 Air Jordan 运动鞋和 Olive Garden 餐厅时，会收到相关产品的广告；此外还有一名原告表示在和医生沟通病情之后，收到了一种品牌手术治疗的广告。

苹果同意和解，但否认存在不当行为。路透社随后联系了双方律师和苹果，均没有立即回应置评请求，不过报道称原告律师可能会从和解基金中索取最多 2850 万美元的费用，外加 110 万美元的开支。