黑芝麻智能，与”云+AI”领先者阿里云及阿里巴巴集团旗下汽车科技独角兽斑马智行达成深化战略合作协议，三方将共同致力于开发和推广舱驾融合解决方案，旨在为智能汽车行业提供更高效、更智能的驾驶体验。2024年9月，黑芝麻智能与斑马智行在跨域融合上达成合作，共同推动智能座舱和智能驾驶集成至单一芯片，以实现”舱驾一体”，提高整车智能水平。目前，基于黑芝麻智能武当C1200家族芯片，双方已联合部署斑马ASIL-D功能安全等级Hypervisor及舱驾融合多系统基线方案。同时，斑马智行结合自身座舱的优势，进而在C1200家族芯片上成功部署了斑马座舱OS方案。

此次通义的加入，完成了”舱驾一体”的最后一块拼图。目前通义大模型Qwen2.5-1.5B、3B已在武当C1200家族芯片上完成部署，可与BEV智驾模型在同一芯片上运行。基于车端算力的大模型推理，在保障数据安全的同时，大幅提高了模型的响应速度。Qwen2.5-1.5B模型是全球开源社区HugginFace2024年被下载最多次的模型，极受开发者及企业欢迎。

通义大模型已与长安、极氪、小鹏、零跑等多家车企达成智能座舱合作。零跑汽车已基于通义千问首次在座舱场景中增加”语音大模型”功能，用于聊天、基础知识问答、文生图等场景，提升用户驾驶体验。未来，通义大模型还将与黑芝麻智能华山A2000家族芯片进行适配，满足更高级别的智能出行体验。