马来亚投资银行在近期发布的一份报告中指出，现阶段，印尼新经济领域正朝向正确方向发展，因而该机构对其未来前景表示乐观。

报告称，得益于印尼超2.7亿的庞大人口规模以及较低的家庭债务状况——截至去年9月，印尼家庭债务占该国GDP的9.9%，以贷款业务为体现的金融科技行业将成为新经济领域的重要推力。

此外，在按需服务（ODS）行业层面，当下，Gojek和Grab Indonesia已经成为了印尼ODS领域中的领军企业。同时，这两家巨头同其他竞争者之间的差距也在不断加大，而这也使得ODS领域变得相对成熟。

以Gojek所从属的GoTo集团为例，马来亚投资银行指出，当前，GoTo已成为印尼新经济中最具综合性的本地企业。

数据显示，在25年财年期间，GoTo的营收有望达到17.3万亿印尼盾，较上年实现7%的同比增幅。其中，GoTo的贷款业务占该财年总收入的 29%。而GoTo也进一步指出，在今年的前9个月内，希望将其贷款额从一年前的4.3万亿印尼盾提升一倍。

另一方面，在去年的前9个月内，GoTo在ODS领域的交易总额同比增长11.4%，达到45.9万亿印尼盾。同时，其净收入和净收益率也分别同比增长82%和17.2%。于此，GoTo也正在实现自身的盈利。

值得一提的是，马来亚投资银行也补充道，由于海外电商平台正在积极扩展其在印尼市场的市场份额，在印尼，电商领域的竞争会比ODS领域更为激烈。于此，印尼电商领域也有望迎来更多发展活力。

而根据此前的一份数据指出，24年期间，印尼电商领域的GMV总额预计将达到650亿美元，较上年实现11%的增长。作为参照，其23年较22年的增长率仅为1%。

展望未来，数据预测，到2030年，印尼的数字经济有望最高提升至3600亿美元。相应的，这一数字在24年的预测值为900亿美元。