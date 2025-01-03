据陕广电报后浪视频报道，浙江阿里巴巴闲鱼网络科技有限公司因不履行应尽义务，为倒卖演出门票提供服务，被汕头市文化广电旅游体育局没收违法所得 1.18 万余元，罚款 10.66 万余元。

浙江阿里巴巴闲鱼网络科技有限公司成立于 2019 年 12 月，法定代表人为丁健，注册资本 1000 万人民币，由浙江淘宝网络有限公司全资持股。

上述处罚的依据是《营业性演出管理条例》第四十五条和第四十九条。

第三十一条：任何单位或者个人不得伪造、变造、出租、出借或者买卖营业性演出许可证、批准文件或者营业执照，不得伪造、变造营业性演出门票或者倒卖伪造、变造的营业性演出门票。

第四十五条：违反本条例第三十一条规定，伪造、变造、出租、出借、买卖营业性演出许可证、批准文件，或者以非法手段取得营业性演出许可证、批准文件的，由县级人民政府文化主管部门没收违法所得，并处违法所得 8 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 1 万元的，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；对原取得的营业性演出许可证、批准文件，予以吊销、撤销；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十九条：演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中获取经济利益的，由县级以上人民政府文化主管部门依据各自职权责令其退回并交付受捐单位；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文化主管部门依据各自职权处违法所得 3 倍以上 5 倍以下的罚款，并由国务院文化主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门向社会公布违法行为人的名称或者姓名，直至由原发证机关吊销演出举办单位的营业性演出许可证。文艺表演团体或者演员、职员在募捐义演中获取经济利益的，由县级以上人民政府文化主管部门依据各自职权责令其退回并交付受捐单位。

近年来，演唱会门票开售即“秒空”，“黄牛”猖獗贩售门票的现象常有发生。热门演唱会门票在官方指定售票平台上开售即“秒空”。

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