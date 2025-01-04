在前几期《投资越南》系列文章中，我们先后探讨了越南科技生态中的孵化器和会务活动。本次，我们将把视角投向该生态中的另一个不可忽视的环节——联合办公空间。

对创业公司来说，成本把控是维系其生存发展的重要影响因素。基于联合办公空间，创业公司往往可以以更加经济实惠的开支获得工作所需的场地，从而间接减少自身的预算开支。

此外，这些空间通常可以提供创业所需的各种咨询服务，帮助创业者解决实际问题，提升业务运营能力。再加上空间也聚集了不同领域的专业人士和创业者，这里也能为创业创新提供了良好的工作氛围，激发更多的创意和合作机会。

目前，越南拥有超9400家初创公司。尽管这一数字与东南亚的另外两大创业热土印尼和新加坡相比仍有一段距离，随着越南创业生态的进一步发展，这里也将释放出更大的想象空间。

以下，我们将共同盘点一些值得关注的越南联合办公空间：

Dreamplex

Dreamplex的特点是现代化的设计和充满活力的社区氛围，该空间是越南最受欢迎的共享办公空间之一。它在胡志明市和河内设有6个办公地点，并为企业提供高速互联网、会议室、活动空间和咖啡馆。会员可以享受定期的社交活动和研讨会。

Toong

Toong的空间将越南传统建筑与现代设计相结合，营造出舒适而独特的工作环境。Toong在河内和胡志明市设有多家场所，对外提供办公室、移动工位、活动场地等设施。此外，Toong也强调协作和创新，会举办各种社区活动来促进成员氛围。

The Hive

The Hive的特点是其时尚的装饰风格和强烈的社区意识，并以此吸引了自由职业者和初创企业的广泛关注。The Hive在越南的场所位于胡志明市和西贡两地，对外提供灵活的工作空间、会议室和咖啡厅等设施。The Hive会定期举办研讨会和社交活动，让会员能够相互联系和协作。

cirCO

cirCO是一个创意共享办公空间，注重协作和创新。cirCO位于胡志明市中心区域，设有开放式工作区、私人办公室和活动空间。cirCO拥有活跃的社区和富有创意的办公空间，其初创企业生态网络中的企业达近200家。此外，cirCO也会经常通过社交、交流和培训活动促进会员之间的联系，而这些活动对会员完全免费。

UPGen

UPGen是越南最大的共享办公网络之一，为企业家和远程工作者提供多种量身定制的服务。UPGen在河内拥有多个办公地点，提供高速互联网、会议室和休息区。该空间致力于为初创企业和自由职业者创造一个支持性环境，鼓励交流和协作。