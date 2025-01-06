动点出海获悉，总部位于印尼的停车服务提供商Soul Parking已于近期获得了一笔数额未公开的A轮增投融资。

据了解，这笔融资由AppWorks和AC Ventures联合领投，台湾大哥大（Taiwan Mobile）、USPACE以及Wavemaker Ventures参投。

Soul Parking在一份声明中表示，将会用这笔资金推动公司向高密度城市地区的进一步扩展，并提升其品牌知名度和用户增长。

Soul Parking成立于2015年，主要面向公寓、医院、办公空间、零售商场等场所提供停车管理解决方案。据悉，Soul Parking的主要产品包括面向紧凑型摩托车停放场景的便携式多层停车解决方案（用于两轮车辆）。以及Soul Parking操作系统——这是一款基于云端的软件，通过提供透明的数据共享将现有的停车结构数字化处理，从而为客户提供停车场地的实时数据分析洞察（适用于两轮和四轮车辆）。

在市场表现方面，目前，Soul Parking已拥有超100家合作伙伴，每年处理超2000万笔停车交易。此外，据介绍，已有超200万辆汽车通过Soul Parking完成车辆停放（有说法称Soul Parking为印尼最大的停车科技公司）。

值得一提的是，作为Soul Parking本次融资的背景，Wavemaker Partners相关人士指出，现阶段，印尼拥有1.37亿辆摩托车，使得当地停车问题日益凸显。由此，非法停车现象也变得相对普遍——以雅加达为例，非法停车引发的交通拥堵每年可造成近3000万美元经济损失。该人士认为，Soul Parking配备了实时跟踪功能的垂直摩托车停车系统，能够优化当地的土地利用，继而缓解印尼的停车管理难题。