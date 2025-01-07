雷鸟创新举行“Meta，Beyond”发布会，正式发布雷鸟V3 AI拍摄眼镜。雷鸟V3 AI拍摄眼镜是一款引领行业的巅峰之作，搭载猎鹰影像系统、通义千问独家定制大模型、第一代骁龙AR1旗舰级芯片、定制扬声器等诸多创新技术。产品定价1799元，于北京时间1月7日开始预售，1月10日现货发售。雷鸟创新还展示了其在AR光学领域的最新进展：首个自研光引擎“萤火光引擎”、全球首个可量产的表面浮雕光栅刻蚀光波导“RayNeo 光波导”。雷鸟X3 Pro将搭载上述AR光学显示方案，并在2025年Q2正式上市。

雷鸟V3 AI拍摄眼镜是一款集成了出色画质相机、快速准确AI、高音质耳机、舒适佩戴眼镜于一体的新物种，产品囊括了雷鸟近两年在影像与AI技术领域的精华，并支持三重的隐私防护。雷鸟创新联合TCL开发了猎鹰影像系统，独家定制猎鹰光学镜头，5层镀膜、16mm大广角和F2.3大光圈，抗眩光和高透过率表现优异，选用的索尼IMX681 COMS，支持4K照片拍摄和多种视频录制格式，用主人翁般的第一人称视角帮助用户记录下生活中的珍贵瞬间。雷鸟创新携手全球领先的画质算法公司虹软，量身打造了眼镜拍摄设备专属的色彩风格，并集成了多帧降噪、HDR 拍摄、EIS 电子防抖、暗光增强等技术，在人像、环境、夜景等场景全方位提升影像品质。

在音频体验上，雷鸟V3通过3D结构堆叠技术，有效平衡小体积和高音质，在提供高音质体验的同时保障了舒适体验。雷鸟V3采用雷鸟创新与AAC联合合作开发的全新9*20mm定制扬声器，0.6mm长冲程，实现了高音甜、中音准、低音稳的出色音质，并通过QQ音乐臻品音质2.0认证，有着更真实的音频空间感。

雷鸟V3采用高密度3C电池、轻量钛金属转轴和电路优化设计，整机重量仅39克，并进行支撑平衡优化，配备婴儿肤感级鼻托，根据亚洲人头型优化的转轴和夹持力，使不同头型用户都可以像普通眼镜⼀样全天佩戴。续航方面，搭配便携充电盒，雷鸟V3可支撑30小时超长续航时间，轻松满足长途出行。雷鸟V3 的AI平均响应速度为1.3s，远超Ray-Ban Meta及其他接入通用模型的AI眼镜；V3的AI识别准确率高达98%，可称为用户真正全能的百科助手。在此基础上，雷鸟V3还将陆续上线RayNeo 电台、探索视界2.0、手机通知AI总结播报、QQ音乐点播、AI新闻播客、全场景录音总结、支小宝扫码支付等丰富功能