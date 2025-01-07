据信贷服务机构Digido近日发布的一份调研预测，得益于消费者对在线技术需求的提升，菲律宾的数字借贷市场（由正式注册的非银行数字贷款机构和数字银行组成）有望迎来加速增长。

Digido预测，在今年下半年期间，该市场的规模将达到超10亿美元。作为对比，菲律宾的数字借贷市场24年的预测值为7.96亿美元，而这一数字在23年的统计值为6.93亿美元。

具体而言，该机构表示，在市场结构方面，非银行数字贷款机构预计在此期间占据55.2%的份额（约为5.56亿美元），数字银行为44.8%（4.51亿美元）。

作为这一增长的背景，据透露，在去年的前十个月期间，菲律宾非银行数字贷款机构和数字银行共产生了5890万次应用程序下载。基于这一表现，Digido认为，如果这种趋势能够得到延续或者改善，去年全年期间，菲律宾将在两者领域之间达成7350万次下载，较23年的统计数字增长56.4%。

此外，Digido也进一步指出，2013至2023年期间，菲律宾的数字贷款市场年均增长率也达到了近28%的水平。

而作为原因，调研表示，目前，菲律宾群体正在越来越多地将数字信贷来源作为个人财务管理的一种选择。再加上该国庞大的年轻群体——菲律宾有三分之一的人口为Z世代群体（1995至2009年期间出生的人口，伴随着互联网及移动互联网的兴起而成长），以及菲律宾当局对数字化转型的积极推进举措，当地贷款领域将能够得以维系自身的高速增长率。

有数据指出，24年期间菲律宾的贷款账簿余额（Loan book balance，指金融机构——如银行在其贷款账簿中的所有未偿还贷款的总金额）预计为40亿美元，较上年增长19%。相应的，这一数字在23年同比增幅为62%。数据预测，到2030年，菲律宾贷款账簿余额有望最高达到200亿美元。