速腾聚创在CES 2025 上首次展示了自研的人形机器人整机，该机被定义为机器人通用零部件开发平台，是各项机器人增量零部件及解决方案的研发“母机”。立足于整机，速腾聚创将聚焦于机器人的视觉、触觉、关节三类增量零部件领域，为机器人行业赋能。此次速腾聚创还公布了力传感器FS-3D、直线电机LA-8000和机器人域控制器DC-G1等产品。

视觉方面，包含 Active Camera 解决方案。Active Camera 是一个包含传感器硬件、运算核心、AI 算法的智能生态，在硬件层面融合了激光雷达数字信号和摄像头信息，可以主动探测感知环境，克服明暗变化、视觉错觉等环境干扰。在部署与应用上机器人开发者可以通过 SDK 直接调用 Active Camera 建图、定位、避障等能力，节省了传感器驱动开发，数据标定、数据融合等过程所花费的时间，也避免了堆叠传感器造成了系统臃肿低效。在关节部分，其包含了力传感器 FS-3D，适用于机器人髋、膝关节的高功率密度直线电机 LA-8000，并支持各类实时感知模型、多模态大模型、具身智能操作模型和运动控制算法。

此外，速腾聚创推出具有20自由度的第二代灵巧手，最大负载五千克，在指尖指腹和手掌上共有14个力传感器，配合机械臂及其控制系统，第二代灵巧手可灵活复刻人手的精细动作和操作，比如用四自由度的食指操作电动螺丝刀，力度精准地拿起鸡蛋。结合速腾聚创在机器人视觉上的积累，它还可以通过将感知信息与手部动作闭环起来，提升面对不同任务的通用性和操作准确度，适应丰富的场景应用。