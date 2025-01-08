极氪在CES 2025上宣布， 与 Waymo 合作的首款量产原生自动驾驶汽车极氪 RT 已开始路测，将于 2025 年开启大规模交付。在沟通会上，吉利控股集团总裁、极氪智能科技 CEO 安聪慧说：“极氪将成为首个进入美国的（原生）中国汽车品牌”。另外，极氪发布了一款基于英伟达Drive AGX Thor的域控制器，称这是首款集成美国芯片巨头下一代片上系统（SoC）的OEM产品。

英伟达表示，这款即将量产的域控制器将由英伟达的加速计算技术提供支持，并将于2025年推出一款新车型，该车型将能够处理各种智能驾驶场景和泊车功能。

极氪将在今年发布三款新机型，内部代号为EX、DX和CC。EX系列的第一款车型是一款大型SUV（运动型多用途车），将采用Zeekr内部开发的基于Nvidia Drive thor的智能驾驶域控制器。英伟达于2022年9月20日发布了用于自动驾驶的Drive Thor SoC，作为Drive Orin的继任者。

极氪还宣布扩大与高通的合作伙伴关系，在即将推出的汽车中使用具有更高计算能力的下一代骁龙驾驶舱平台。这种集成将提供先进的智能导航、增强的语音交互和创新的眼控系统，以及沉浸式娱乐、个性化用户界面和空中（OTA）更新。极氪还公布了其全球快速充电网络战略，将在泰国和澳大利亚等主要国际市场部署数千个zeeker品牌的充电桩。