创通联达重磅推出了两款创新参考设计：轻量化AI眼镜Smart Glasses和混合现实MR HMD Pro。

Smart Glasses搭载了高通骁龙AR1 Gen1芯片平台，展现出卓越的运算能力和处理速度，为用户带来流畅便捷的智能体验。这款AI眼镜参考设计完美融合了科技与时尚元素，且重量控制在40克以内，即使长时间佩戴也轻松自如。它不仅支持与智能手机无缝连接，拓展了丰富的使用场景，而且具备出色的拍摄能力和电子防抖功能，用户无需手持设备即可拍摄高质量的2K分辨率视频和1200万像素的照片。

值得一提的是，Smart Glasses内置了高精度的离线语音识别算法，准确率超过98%，使用户在无网络环境下也能精准地进行语音交互。同时，在大语言模型的加持下，该设备还支持多模态输入，为用户提供智能问答、信息查询等多元化服务，极大地提升了交互体验与实用性。

MR HMD Pro搭载了高通骁龙XR2+ Gen 2平台，融合了多项革新的创新功能，为用户带来了前所未有的混合现实新体验。MR HMD Pro支持高精度、低延迟的即时定位与地图构建（SLAM）追踪和手部追踪，其6自由度头部追踪功能结合双3200万像素RGB摄像头，能够实现精准的运动捕捉和交互。该参考设计还配备了4K全彩高分辨率视频透视摄像头和显示屏，提供清晰细腻的视觉体验，使用户能够无缝地在虚拟与现实之间切换；视频透视（VST）体验延迟达到10毫秒级，确保了流畅的交互和沉浸式体验。此外，MR HMD Pro支持高通FastConnect移动连接系统，包括先进的Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E，以及蓝牙5.3和5.2，使得数据传输速度提高60%的同时，延迟降低50%，为用户带来无延迟且可共享的XR体验。

与此同时，MR HMD Pro 还具有与个人电脑串流与多窗口协作功能，使得用户可以在虚拟世界中高效地进行多任务处理，并支持3D场景应用多开，用户可以在观看视频的同时，查看其他信息或进行其他任务，极大地提升了设备的实用性和用户体验。