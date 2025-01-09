据悉，在CES 2025期间，雷蛇发布了概念产品Project AVA，并将其定位为“玩家的理想AI伴侣”。

雷蛇表示，Project AVA不仅是职业电竞教练、全能游戏指导，也是硬件优化专家。

据介绍，Project AVA在训练过程中汲取了顶尖电竞职业玩家和教练的游戏理解，可在MOBA、FPS 类型游戏中给出实时指导，并在赛后给出个性化赛后总结分析，点出操作高光和需改进之处。

在ARPG游戏方面，Project AVA可在数秒内完成数百万次游戏模拟，即时提供专业的游戏攻略，帮助玩家躲避游戏BOSS的攻击、完成复杂的解谜闯关。

此外，Project AVA还可对电脑硬件进行性能调优，用户仅需一键点击即可提升帧数、缩短加载时间并最大限度优化画面效果。该游戏伴侣还能检查硬件、软件和固件的最新版本，提醒用户及时更新。

据透露，Project AVA将具有多种交互模式，包括游戏内嵌窗口、语音聊天和文字聊天框，简化用户同该 AI 助手交互的流程。

目前，Project AVA正在官网页面征集测试者。雷蛇表示，“我们对Project AVA的愿景不仅仅是我们将在CES 2025上发布的理念—它将成为现实。”不过，雷蛇并未透露具体的时间规划。