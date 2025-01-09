尽管据任天堂的下一代掌机Switch 2的发布日尚有一段距离，而任天堂也并未对外公布Switch 2的任何发售计划和信息，关于该设备的“信息碎片”却也在日渐多了起来。

据悉，科技媒体91Mobiles已于近日援引OnLeaks的爆料分享了任天堂 Switch 2的高清渲染图。

根据渲染图，Switch 2的整体设计延续了前作风格，但在尺寸和细节上进行了升级。

预测称，Switch 2的屏幕面板尺寸预计为8.4英寸，全机身规格（含Joy-Con手柄）为271 x 116.4 x 31.4毫米，单Joy-Con手柄的规格为116.4 x 40.8 x 31.4毫米。作为对比，Switch初版的屏幕面板规格为6.2英寸（OLED版为7英寸），全机身规格为239 x 102 x 14毫米（OLED版为241 x 102 x 14毫米）。

在机身方面，可以看到Switch 2顶部的右侧是电源和音量调节键，左侧则为游戏卡带插槽。91Mobiles认为，新机将能向后兼容当前的Switch游戏卡带。此外，Switch 2也配备了3.5毫米耳机插孔和USB Type-C接口，并在背面配备了一个以便于玩家在桌面模式下使用的U形支架。

在Joy-Con手柄方面，渲染图显示，手柄的尺寸较上代设备有所提升，同时也新增了一个位于Home 键上方的按钮，以及位于ZL和ZR按钮旁边的触发按钮（可能用于拆卸手柄）。