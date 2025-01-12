科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.01.06-2025.01.12）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

无论是印尼还是苹果的回应（或者态度），在本周的东南亚动态中，关于印尼iPhone 16系列销售禁令“最新”进展可能是最不能称得上是“进展”的进展。

如我们本周所见，在接受了苹果10亿美元的建厂投资计划之后，印尼依然没有撤销当地针对iPhone 16系列的销售禁令，理由是这个规划中的AirTag工厂所提供的并非iPhone设备的直接零部件，因而无法满足印尼的本地化供应件占比要求。最终，苹果方面负责本次谈判事宜的负责人Nick Ammann先行离开，留下其团队成员进行后续的谈判沟通。

目前，印尼和苹果均未对此事件发表或做出任何新的表态。不过，综合本次禁令的发展时间线，不难发现这场风波可能并不会是一件能在短期内就能解决的事情。

禁令伊始：当地时间24年（下同）10月28日左右，印尼工业部表示，由于无法满足“智能手机和平板电脑制造商必须满足至少40%的本地化供应零部件”的要求，将禁止苹果在印尼销售iPhone 16系列设备。相应的，这距离苹果发售该款设备仅有一个月出头的时间。

初步谈判：11月5日左右，苹果提议投资近1000万美元在印尼生产更多产品，以期解除禁令——该计划涉及苹果与供应商合作，在雅加达东南部的万隆投资一家工厂（该工厂将生产苹果设备的零组件及配件等产品）。

而作为此次1000万美元的可能相关背景，据悉，苹果曾承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾，但最终兑现金额仅为1.48万亿印尼盾。这一差额约为1000万美元。

规模升级：年11月19日左右，苹果提议将1000万美元的投资计划提升至1亿美元。

至11月25日左右，该计划被印尼工业部拒绝，理由是，“这项投资提议不符合公平原则”。该部门表示，“苹果在越南和泰国进行了更大规模的投资···”并且，“工业部将邀请苹果访问印尼，以进行进一步谈判。”

印尼“插曲”：12月3日左右，有媒体称，印尼当局正考虑修改本文所涉及的零部件占比依据条例，规定在当地制造和销售的智能手机须使用更多在当地生产的零部件。尽管并未透露升级后的占比，但当前，iPhone 16系列设备在印尼的本地零部件供应依旧为0。

再度升级：12月5日左右，有消息指出，印尼政府已经在近期收到了苹果10亿美元的投资计划提议。同时，印尼投资部部长表示，印尼政府和苹果已经确定了“第一阶段”的支出金额。

至12月19日左右，印尼总统Prabowo Subianto批准当地政府接受苹果的10亿美元投资计划（包含一家AirTag工厂）。同时，消息人士也表示，普拉博沃也正在寻求苹果后续提供更多投资。

谈判中断：今年1月8日左右，印尼财政部表示无法为苹果颁发允许iPhone 16系列设备在当地销售所需的本地零部件认证（理由如上）。次日，有消息人士指出，Nick Ammann无疾而终。

这里再补充一点相关背景：23年期间，印尼的iPhone销量为261万部，销售额为30万亿印尼盾（约合136亿人民币）。对比之下，iPhone在23年的全球出货量为2.346亿部，营收为2030亿美元（约合1.488万亿人民币）。

以上。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

越南2024年第四季度GDP同比增长7.55%：越南统计总局1月6日发布数据，越南2024年第四季度GDP同比增长7.55%，较前一季修正值7.43%小幅上升，创下2022年第三季度以来的最大年度增幅。

菲律宾数字借贷市场规模有望在今年超10亿美元：据信贷服务机构Digido近日发布的一份调研预测，得益于消费者对在线技术需求的提升，菲律宾的数字借贷市场（由正式注册的非银行数字贷款机构和数字银行组成）有望迎来加速增长。

Digido预测，在今年下半年期间，该市场的规模将达到超10亿美元。作为对比，菲律宾的数字借贷市场24年的预测值为7.96亿美元，而这一数字在23年的统计值为6.93亿美元。

荣耀将在今年进入印尼市场：据媒体报道，荣耀将进军印尼市场，进一步拓展其全球业务版图。据悉，荣耀计划于 2025 年向印尼市场推出约 30 款产品，涵盖智能手机、平板电脑、个人电脑和可穿戴设备等全品类，首批产品预计将于 2025 年第一季度正式上市。

此外，为提升用户体验，荣耀还计划在进入印尼市场的第一年开设超过 10 家荣耀体验店，为印尼消费者提供近距离体验荣耀产品的机会。

AWS宣布启用泰国云区域：当地时间1月7日，亚马逊旗下云服务平台AWS宣布，其位于泰国的云数据物理中心（即云区域，Cloud Region）——AWS亚太（泰国）区域现已全面开放。据介绍，该区域拥有三个可用区，并且也是AWS在泰国的首个基础设施区域以及亚太地区的第14个区域。

泰国政府：今年前5日接待超50万海外游客 中国游客最多：泰国政府8日发布的数据显示，今年前5天，该国共接待50.54万名海外游客，其中中国游客最多（6.96万人次），其后依次为马来西亚游客（5.71万人次）、俄罗斯游客（4.68万人次）、韩国游客（2.82万人次）与印度游客（2.66万人次）。在这期间，海外游客到访为泰国带来近253亿泰铢（约合53.6亿人民币）收入。

印尼接受了苹果的10亿美元投资计划，但iPhone 16禁令仍不能解除：动点出海综合多家外媒报道获悉，日前，印尼政府表示，尽管苹果承诺将在印尼投资10亿美元建厂，该国仍不会解除针对iPhone 16系列设备的销售禁令。

印尼财政部部长Agus Gumiwang Kartasasmita称，当局已同苹果达成协议，将在印尼巴淡岛建立一座AirTag生产工厂（工厂将于26年投入运营）。但由于该工厂与iPhone设备的零部件没有直接关系，因此其部门没有依据来为苹果颁发允许iPhone 16系列设备在当地销售所需的本地零部件认证。

印尼本土电商Bukalapak暂停售卖实体商品：据悉，印尼本土电商平台Bukalapak今日表示，公司已决定从今年2月份开始逐步停止在平台上销售实体商品。

Bukalapak在一份声明中表示，此举是其专注于虚拟产品的新战略的一部分。该公司透露，新战略不会对公司的收入产生重大影响——目前，实体产品销售额为其总收入贡献的份额已不到3%。

哪吒X和哪吒AYA在新加坡上市：1月9日，哪吒汽车亮相新加坡车展，并宣布哪吒X和哪吒AYA正式在新加坡上市。当日上午，哪吒汽车即收获52张订单。新加坡是东南亚车市的风向标，哪吒汽车此次登陆新加坡，是其“深耕东南亚市场”战略的又一重要进展。

调研：近九成使用了AI的新加坡中小企业已实现收入增长：据Salesforce近期发布的调研显示，在新加坡，87%的使用了AI技术的中小企业在收入层面实现了增长。相应的，调研指出，当前，有94%的新加坡中小企业正在（或者正在尝试）使用这项技术。而作为对比，这一比例在全球范围内为75%。

XTransfer获准在新加坡提供支付服务：据悉，B2B跨境支付平台XTransfer已于近日获得了新加坡金融管理局 (MAS) 颁发的主要支付机构 ( MPI) 牌照。据介绍，基于MPI牌照，XTransfer能够提供开户、国内汇款、跨境汇款、电子货币发行等服务。

消息称GCash已选定IPO合作银行机构：据彭博社援引知情人士消息表示，菲律宾最大的金融科技平台GCash已选定了IPO所需的银行机构，且该IPO有望于今年进行。

知情人士称，GCash已选定摩根大通、摩根士丹利和瑞银来负责潜在的股票出售事宜。此外，其他可能协助安排交易的银行包括汇丰和杰富瑞。不过，消息人士也指出，IPO考虑仍在进行中，尚未做出最终决定，而后续可能会有更多银行参与此次IPO。

投融资

停车服务提供商Soul Parking获得新一笔融资：Soul Parking成立于2015年，主要面向公寓、医院、办公空间、零售商场等场所提供停车管理解决方案。据悉，Soul Parking的主要产品包括面向紧凑型摩托车停放场景的便携式多层停车解决方案（用于两轮车辆）。以及Soul Parking操作系统——这是一款基于云端的软件，通过提供透明的数据共享将现有的停车结构数字化处理，从而为客户提供停车场地的实时数据分析洞察（适用于两轮和四轮车辆）。