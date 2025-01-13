奇瑞风云 T8 新车正式开启预售，新车共推出 6 款车型，预售价区间 10.99-15.69 万元。

作为奇瑞倾力打造的5+2座超级电混SUV，风云T8搭载C-DM5.0混动系统。与之匹配的是单挡DHT双电机单元，最大功率150kW，外加容量18.66kWh锂电池组，纯电续航里程预计在100km左右。系统总功率扭矩达265kW/530N·m，零百加速跻身7秒俱乐部，最高车速可达208km/h。

风云T8座舱搭载15.6吋超大2.5K高清屏，且内置高通骁龙8155芯片，105K的最高算力能在30秒内连续执行20+条指令，且开机时间缩短至2秒，科技感直追新势力，让用户上车无需等待，旅途即刻启程。同时，风云T8中控内拥有雄狮5.0生态，丰富的小程序涵盖出行、生活、娱乐等多元维度，附近哪好吃、哪好玩，只需问“小奇”就好。不仅如此，风云T8还搭载256色无极炫彩氛围灯、50W手机无线快充等功能，为用户营造更沉浸、更便捷的驾乘环境。

此外智能驾驶方面，风云T8还搭载L2.9级智能驾驶辅助系统，支持18项主动安全和驾驶辅助功能，通过车道偏离辅助控制、变道危险预警控制、前碰撞/后追尾预警、智能限速设置提醒等功能，风云T8在行车时能有效防止车辆跑偏、追尾等现象的出现，并能在ACC自适应巡航、TJA交通拥堵辅助、DAI前车驶离提醒功能的加持下，让用户在市区拥堵、高速行驶等场景中省心、省力。300万像素超高清540全景影像，还能在停车或通过狭窄道路时，让用户清晰掌控周围情况，避免划伤爱车。