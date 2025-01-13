据Tracxn日前发布的一份数据报告显示，2024年期间，东南亚金融科技生态所获得的融资总额仅为16亿美元，较23年的21亿美元呈现23%的降幅。

此外，Tracxn也表示，与22年的63亿美元相比，该数字也达到了75%下跌。

相应的，基于去年的表现，Tracxn称，东南亚金融科技领域的融资表现已回到疫情前的水平，而这种表现主要是由于当前的宏观经济状况、利率上升以及紧张的地缘政治局势等因素所带来的影响所致。

值得一提的是，尽管依旧呈现出了下降的局面，该机构指出，在这一年内，在东南亚科技生态，金融科技领域依然是融资表现最好的领域。

根据Tracxn此前发布的另一份报告预测，24年期间，东南亚科技生态的融资总额预计为28.4亿美元——在此份报告中，金融科技领域的预计融资总额为14亿美元，排在第二和第三的分别为9.66亿美元的高科技领域和7.64亿美元的企业应用领域。

回到本次报告，在此期间，东南亚金融科技领域的种子期、早起、后期阶段的融资规模均呈现出了下跌，并且其中，后期阶段的融资额变化幅度最大。

具体来看，当地种子期相关初创公司共获得了1.9亿美元融资，较上年的2.03亿美元降低了6.4%；早期从上年的8.93亿美元下降16%，至7.5亿美元；后期则从上年的10亿美元下降31%，至6.94亿美元。

不过，就具体的细分领域而言，Tracxn强调，这其中也出现了一些逆势增长的领域——以支付和银行科技领域为例，二者分别较上年出现了53%（至3.66亿美元）和63%（至2.65亿美元）的增幅。

另一方面，在大额融资和独角兽层面，24年期间，东南亚金融科技领域共发生了3笔金额超1亿美元的融资，分别为Ascend Money（1.95亿美元，D轮）、ANEXT Bank（1.48亿美元，D轮）、Bolttech（1亿美元，C轮）。Polyhedra Network则凭借2000万美元的B轮融资成为了24年的唯一一家独角兽企业。

最后，在具体地域方面，总部位于新加坡的金融科技公司筹集了9.55亿美元资金，位居东南亚榜首。其次分别为雅加达和曼谷，各自为2.42亿美元和1.98亿美元。

展望未来，Tracxn表示，尽管东南亚金融科技生态面临需求下降、估值忧虑、地缘政治风险上升等挑战，但这里的长期增长前景依然值得乐观。

其中，该地区年轻且热衷拥抱技术人口群体、庞大的消费者基础、对新兴金融系统的信赖、以及旨在增强金融包容性的政府支持举措将为东南亚的未来增长奠定坚实基础。