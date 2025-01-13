据中新社报道，泰国国家警察总署 1 月 12 日举行新闻发布会，宣布升级旅游安全保护措施，以重塑国际游客信心。

近期，外国公民遭跨境诈骗团伙以泰国为中转地诱骗至邻国的案件频发，严重影响了泰国作为全球热门旅游目的地的形象，影响游客赴泰旅游信心。

泰国国家警察总署副署长兼旅游安全行动中心主任巴占表示，按照泰国政府的指示，警方高度重视防范和打击犯罪活动，全方位保护外国游客的生命和财产安全，进一步巩固泰国在国际旅游市场的良好形象。

巴占说，泰国国家警察总署已成立“旅游安全行动中心”，由他任主任，全面协调全国各地警方和旅游警察局，共同打造系统化的游客安全管理体系。

巴占说，泰国警方已推出“泰国旅游警察”手机应用程序（Thailand Tourist Police），游客可通过该应用程序直接发送消息、图片及定位，咨询、报警或求助。同时，该系统与 1155 报警热线无缝对接，提供 8 种语言的 24 小时翻译服务，并支持与 191 紧急报警中心合作处理突发事件。

泰国旅游警察局局长萨希拉表示，旅游警察局已联合泰国旅游与体育部、泰国国家旅游局制定综合安全保障措施。此外，泰国警方还加强了与各驻泰外国使馆的合作，及时共享信息，协调解决涉及游客的紧急事件，并通过国际渠道发布准确及时的安全信息。