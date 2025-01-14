近年来，人工智能的迅猛发展已经深刻地改变了我们的工作、学习和生活方式。AI技术通过各种软件应用不断渗透到日常生活中，从智能助手到各种垂直应用，极大地提升了我们的效率和便利性。现在，随着技术的进步，陪伴机器人也逐渐走入我们的生活。这种类型的机器人不仅具备了基本的操作能力，还能够与人类进行更为自然的互动，成为我们生活中的“伙伴”。

在CES 2025展会上，陪伴型机器人成为一大亮点。这些机器人如雨后春笋般涌现，各自展现出独特的功能和设计理念。无论是为老人提供陪伴，还是为孩子提供教育支持，这些机器人都在努力丰富人类的生活体验。它们不仅仅是冷冰冰的机器，而是通过AI技术的加持，变得更加智能和人性化，能够理解和回应人类的情感需求。

TCL Aime

TCL 带来了非常萌的AiMe，一个标榜为“世界上第一款模块化人工智能伴侣机器人”的创新设备。这款机器人不仅是一台陪伴设备，更是家庭互动的新方式。它能够通过内置摄像头录制视频，并利用先进的AI技术识别周围物体，给予用户更为真实且贴心的互动体验。

认真看的话，AiMe的眼睛其实就是一块高清显示屏，通过它，您可以看到孩子的笑脸，它在一个圆形的像“窝”一样的底座内，底座可以在家里移动，AiMe 可以与家庭成员进行生动的交流。TCL团队表示，这款陪伴机器人集合可以升级的人工智能模块，可以用语音帮助孩子解答问题，甚至控制智能家居设备。

Yukai Engineering Mirumi

Mirumi 是一款可爱的毛茸机器人，由日本Yukai Engineering公司设计，Mirumi 有着大大的、会说话的眼睛和柔软的皮毛，绝对能吸引人们的注意。它可以附着在你的手臂、包包或其他任何东西上，让你周围的人都露出笑容。然而，它的下一个举动可能会让你大吃一惊。这种像树懒一样的智能机器生物会好奇地观察周围的环境，用内置的传感器对它检测到的人或物体做出反应。

Mirumi 配备惯性测量模块 (IMU)，可以感知运动——无论是身体上的轻拍还是其所附袋子的运动——增加了有趣的互动元素。当被摇晃时，它甚至会害羞地藏起脸并摇头表示“不”。

萌友智能的Ropet

Ropet 是一款可爱的人工智能机器人宠物，它拥有温暖、互动的陪伴风格，旨在为每个人带来欢乐和舒适。Ropet 拥有视觉识别功能，可以识别面部并响应您的表情。它还会对触摸、声音和动作做出反应，从您在一起的每一刻不断学习和成长。当你心情低落时，你可以向 Ropet 寻求安慰。它能感知你的情绪，并会伸出小手臂拥抱你，安慰你。Ropet 能理解你的手势。如果你做出一个爱心手势，它就会知道你喜欢它；如果你做出“嘘”的动作，它就会明白你需要它保持安静。

联网状态下，打开应用中的 ChatGPT 开关，即可直接与 Ropet 对话，无需唤醒词。即使没有网络连接，Ropet 也能用简单的语言回应。

LG Q9

LG 的概念机器人 Q9以明亮的眼睛和黑白配色而示人，非常可爱。LG 的 Q9 设计非常另类，它拥有两个单轮腿和一个有针对性的目的：一切都是为了与用户建立联系并创造一个家务量为零的家。它是一种移动的智能家居中心，几乎就像一个带轮子的虚拟助手。它能够探索和巡逻你的家，留意并解决问题。这个机器人可以监控你的宠物，读懂你的情绪并做出反应。在人工智能的帮助下，它会学习家庭成员日常生活和行为，并做出相应的反应。它还能做什么？连接和打开/关闭你的智能家居设备，启动扫地机器人打扫房间，分析家里的温度，给你发送通知，给你发送宠物的实时视频。

有了扬声器、麦克风和摄像头，这款机器人真的可以成为专为智能沟通而设计的 AI 代理。它甚至会在你回家时向你问好，显然这个机器人对于孩子也是非常讨巧。

Tombot 的拉布拉多机器狗 Jennie

Tombot 是机器人动物领域的先行者，它在 CES 上推出了一款完全自主、超逼真的拉布拉多小狗机器人。Jennie 的诞生源于首席执行官 Tom Stevens 的母亲患有痴呆症，不得不将她的狗送回家。Jennie 为患有痴呆症或面临心理健康挑战的人提供了陪伴和安慰，为这些特殊人群提供支持，而无需像养宠物那样经历通常的照料挣扎。得益于尖端技术，这只机器狗的外观、感觉和互动都与真正的小狗一样。

嵌入式触摸传感器根据位置和强度对人类的触摸做出反应，产生类似小狗的反应，包括从 8-10 周大的拉布拉多犬录制的真实声音。先进的人工智能技术还使 Jennie 能够理解命令并对其做出反应。电池设计为可持续使用一整天，只需插入任何壁式插座即可在夜间充电。可以用湿毛巾和温和的肥皂为她洗澡——比给其他小狗洗澡容易得多。免费的 Tombot 应用程序还允许用户重新设置，甚至为狗狗重新命名。

Enchanted Tools Mirokai

Enchanted Tools 带来了全新的Mirokai 机器人，这个名字来自于日语单词“Miro”和“Okai”，意思是“看到对方的美”。Enchanted Tools 表示，Mirokai 不仅仅是一个机器人，它也是一个可以作为伴侣并帮助弱势群体减轻孤独感的“角色”。Mirokai 身高 4 英尺，体重 57 磅。该机器人行走速度为 2.98 公里/小时，电池续航时间为 4 小时。尽管Enchanted Tools计划在今年年底前实现量产，但它也已经在与医院合作，帮助医生照顾病人。

至于机器人的硬件，新迭代的产品手臂变小了，末端可拆卸。机器人底座周围还有一个环，用于防止跌落，还有 LED 灯。它可以语音激活，还配备了一系列不同功能的硬件。它有一个表情丰富的脸部，可以展示不同的情绪，非常拟人化。它的手臂抓取能力也不错，可以给病人端茶送水，是个不错的帮手。

Davy Robot SwitchBot K20+ Pro

扫地机器人通过SwitchBot K20+ Pro 这款产品表现形式打开了新篇章。这个扫地机器人和别的产品不一样，它可以搭配非常多的配件，扫地机下面的轮子成为了“脚”，上半身则有多种形态的产品和它搭配，从而形成不同功能的陪伴机器人：搭配一个家用的摄像头，可以帮你巡逻家中，实现一些看管任务，扫地机侧边的LED 灯还能显示表情；搭配空气净化器，就能够在家里移动净化空气；配合一个可以夹iPad 的底座，就能够通过平板的摄像头和家里的老人小孩进行沟通，支架可以根据需求调整高度；顶部还可以配置一个桌面，可以把需要的东西送到床边给家庭成员。

如果需要，用户甚至可以在SwitchBot K20+ Pro 集成多个配件，实现多个功能的叠加配置，大大拓展了仅仅是扫地机的产品形态。它可以配置单个机械手，帮你捡东西；还可以配置双个机械手，再加上一个手机，变成一个智能机器人，搭配 AI 模型来实现互动，就能够变成一个模拟的智能机器人形态。

Jizai Mi-Mo

总部位于东京的 Jizai 公司推出了其可定制的通用人工智能机器人“Mi-Mo” 。Mi-Mo 外形像蜘蛛和床头柜的结合体，旨在帮助实现人工智能的发展并融入社会。据其开发人员介绍，这是一个自主机器人，能以友好自然的方式与用户互动。为了实现这一点，它配备了“眼睛”、“耳朵”、“嘴巴”和腿。目前，Mi-Mo 主要作为对话伴侣使用。例如，五六岁的孩子可以与 Mi Mo 互动，提问或进行对话。Mi-Mo 的设计看起来像一盏现代风格的灯，但却是一个功能齐全的显示器和交互式机器人。它可以表达情感并实时响应用户，弥合了功能和设计之间的差距。

虽然更高级的功能（比如可能充当私人助理）正在开发中，但在 CES 上看到的模型更侧重于展示其移动性和对话能力。Mi-Mo 虽然能让孩子们玩得开心，但未来这款产品的核心用户是软件工程师。官方会将 Mi-Mo 作为 DevOp 套件推出，让工程师可以为机器人开发和定制应用程序。工程师可以用 Glamor、Mistral 或其他替代方案替换内置 AI 模型，从而提供灵活性和定制化。

三星 Ballie

Ballie 是一款充分利用人工智能技术的家用机器人。它被称为“自走式自主家用机器人”，具有陪伴、健康监测和娱乐功能，可帮助简化您的日常任务。其内置投影仪和扬声器是它与用户沟通的主要方式，而且有了AI 的帮助它的功能非常强大。

三星的演示显示，Ballie 在用户提示下，可以将拉斯维加斯当地景点的详细信息投影到地面上。稍后，它会自动将投影仪转向空白墙壁，在地图上显示方向，利用墙壁更大的表面积创建更大、更详细的图像。除了指示之外，Ballie 还可以作为标准的电影投影仪，能够通过语音命令调整屏幕尺寸。Ballie 可以与各种智能设备同步，因此您可以通过语音命令激活它们。三星还在 Ballie 中集成了炫酷的视觉 AI 功能，让你可以根据周围环境向它提问，可以陪伴你去除孤独感。

总结：

AI的介入使得陪伴型机器人在情感交互和智能决策方面有了显著提升。通过自然语言处理和情感识别技术，这些机器人能够更好地理解人类的情感状态，并做出相应的反应。以上几款产品人性化的设计不仅增强了人机互动的亲密感，也为用户提供了更为贴心的家务或者处理事务的能力。未来的陪伴型机器人，将不再仅仅是生活的助手，更是能够理解、陪伴人类情感的智慧生命体。

当然，机遇与挑战总是如影随形。如何让机器人真正理解复杂多变的人类情感，避免出现误判或过度拟人化的风险？如何在人机互动中建立合理的伦理边界，保护用户隐私，避免过度依赖？这些都是亟待解决的难题。但是陪伴型机器人终究会真正走进人类生活，以上的产品已经迈开了务实的第一步。