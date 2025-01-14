去年，苹果发布了首批搭载 M4 芯片的 Mac 产品，包括 MacBook Pro、iMac 和 Mac mini，覆盖了约一半的 Mac 产品线。然而，MacBook Air、Mac Studio 和 Mac Pro 仍未更新。其中，Mac Studio 作为两款台式机中更受欢迎的产品，目前仍搭载 M2 Max 和 M2 Ultra 芯片，略显过时。

据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）透露，苹果计划在今年上半年发布新款 Mac Studio。古尔曼指出，苹果希望通过更新 Mac Studio 来恢复 Mac 产品线的秩序。由于近期发布的 M4 Pro 版 Mac mini 在某些场景和基准测试中已经超越了搭载 M2 Ultra 芯片的 Mac Studio，苹果需要通过 M4 Max 和 M4 Ultra 芯片重新确立高端 Studio 机型的性能优势。

此外，9to5mac 给出了关于下一代 Mac Studio 的升级预期，尽管信息有限，但依然值得关注。

更快的连接性能

随着 M4 Pro 版 Mac mini 以及高端 MacBook Pro 的发布，苹果引入了 Thunderbolt 5 接口，其传输速度高达 120Gb/s，是 Thunderbolt 4 理论最大值的三倍。预计新款 Mac Studio 也将配备 Thunderbolt 5 端口。苹果官方表示，搭载 M4 Pro 和 M4 Max 芯片的 MacBook Pro 通过 Thunderbolt 5 端口将传输速度提升至 120Gb/s，显著提升了外接存储、扩展机箱以及多功能扩展坞的性能。例如，音乐制作人仅需连接一根线缆即可点亮整个工作室。

此外，苹果可能会为 Mac Studio 引入对 Wi-Fi 7 的支持。然而，由于首批 M4 Mac 并未支持 Wi-Fi 7，这一升级仍存在一定不确定性。Wi-Fi 7 的理论速度可达 46Gbps，是 Wi-Fi 6E（9Gbps）的五倍以上。同时，Wi-Fi 7 支持 320MHz 频宽和 6GHz 频段，能够大幅减少信号干扰和拥堵。

M4 Max 与 M4 Ultra 芯片

苹果已在新款 MacBook Pro 中推出了 M4 Max 芯片，是目前市场上最快的芯片之一。该芯片配备 16 核 CPU 和 40 核 GPU，而基于苹果 UltraFusion 技术，理论上的 M4 Ultra 芯片性能将翻倍，配备 32 核 CPU 和 80 核 GPU。目前，M4 Pro 版 Mac mini 是苹果最快的台式机，同时也是苹果有史以来最小的电脑。然而，一旦新款 Mac Studio 发布，情况将不再如此。