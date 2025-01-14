彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）上个月报道，苹果公司计划在今年推出新款 HomePod mini 和 Apple TV，现在他提供了更精确的时间表。

古尔曼在其最新一期的《Power On》通讯中透露，苹果计划在“今年年底”发布新款 HomePod mini 和 Apple TV。这一时间点意味着新设备可能会在 9 月至 11 月之间亮相，而非此前猜测的 3 月至 4 月或 2025 年 6 月的全球开发者大会（WWDC）。

新款 HomePod mini 和 Apple TV 将成为苹果智能家居路线图的重要组成部分。据悉，苹果还计划在今年推出一款全新的家庭中枢设备，并最早在明年发布支持 Face ID 的门铃 / 门锁和安全摄像头，进一步丰富其智能家居生态系统。

据古尔曼此前报道，这两款设备将搭载苹果自研的 Wi-Fi 和蓝牙组合芯片，支持 Wi-Fi 6E 技术。与 Wi-Fi 6 相比，Wi-Fi 6E 将频段扩展至 6 GHz，配合兼容的路由器，能够提供更快的网络速度和更低的延迟。

此外，新款 Apple TV 预计将配备比现有 A15 仿生芯片性能更强的新一代 A 系列芯片，并可能内置摄像头以支持 FaceTime 视频通话。据悉，新款 Apple TV 的起售价可能低至 99 美元，进一步降低用户进入苹果生态系统的门槛。

至于 HomePod mini，升级可能包括搭载新一代 S 系列芯片以提升性能、改善音质，并提供新的配色选择。现款 HomePod mini 于 2020 年 11 月发售，搭载了 Apple Watch Series 5 的 S5 芯片。

苹果选择在 2025 年下半年发布这些设备，可能是为了为上半年其他传闻中的产品发布留出空间，包括新款 MacBook Air、iPhone SE、AirTag 以及入门级 iPad 等。