毫无疑问，AI仍旧成为了科技领域在过去一年中的热门词语。

无论是各大科技企业在大模型等方面的继续加码还是越来越多传统企业对此投来的“跨界融合”的炽热目光，正如我们所见，从机器人到自动驾驶再到智能家居，从医疗诊断到金融风控再到产线管理，现在，AI所能触及的边界正在变得愈发宽广，而人们的日常生活也正随着这一面孔的不断融入而迎来更多新体验。

然而，相比于AI还能为我们带来哪些新的故事，在AI所承载的种种期待的背后，它所蕴含的一些“必然”或许也是一个值得深思的地方所在——为何人们会对这种技术抱有如此厚望？AI如何同其他行业领域产生1+1>2的效果？它又具备了哪些相对独特的优势？···作为当下教育科技领域的AI独角兽企业，在松鼠Ai智能老师看来，这其中会包含了一些相对本质的因素。

数据显示，23年，全球教育科技领域的市场规模预计达到1423亿美元，并且这一数字有望在24到30年期间实现13.4%的复合年增长率。在这样的趋势下，AI的日益火热无疑为这一领域带来了新的强心剂。

不过，松鼠Ai智能老师联合创始人梁静博士向记者表示，AI识别技术或者大语言模型的进一步落地可能会让自动出题这样的事情变得更简单、降低了做学习平台/引擎的门槛，但其中更应该注意的是，不能是因为“有了这样的技术才要去做对应的技术产品”。在她看来，这样并不能真正满足教育的需求，也不能真正地解决教育中的问题。并且相应的，技术应该是一种让教育更加个性化的手段。

以松鼠Ai智能老师本身为例。她介绍到，作为全球首个全学科多模态智适应教育大模型的开创者，早在10年前公司刚成立的时候，以AI自适应（智适应）为体现的AI技术就已包含在了松鼠Ai自身的引擎架构之中。这种针对性的教育策略不仅能够提升学习者的学习效率，同时也成为了松鼠Ai同其他竞品的差异点之一。而这也是松鼠Ai智能老师的使命：用Ai让孩子成为更好的自己。

“我们不是为了解决表面上的问题——看到孩子出现了怎么样的学习痛点，再去给他们‘治疗’。松鼠Ai智能老师是在从最基础、最核心的层面去给孩子推荐他/她最应该去学习的东西，然后再从深层给到相应的讲解、学习、推荐···所以，会是一个从孩子到成人再到未来成长的整体教育理念。”

据悉，松鼠Ai智能老师的智适应学习系统已被安永报告评估为最高等级L5级自动驾驶的AI教育系统，能够在无需真人辅助的情况下，帮助学习者自主完成学习过程的各个环节。

体现在市场方面，根据松鼠Ai提供的数据，2021年开始转型主打L5级自动驾驶的中高端智能学习机市场，同时，自2020年开始为全日制学校提供智适应教学及学习SaaS系统，并已辐射6万多家学校、2400万学生。此外，目前，松鼠Ai在全国也已拥有3000+家线下智能学习机门店业务布局，是全国零售店规模最大的AI学习机品牌。

同时，在国内市场之外，据透露，松鼠Ai智能老师也正放眼于北美及包含东南亚在内的全球市场。梁静博士表示，在2025年，北美将是松鼠Ai的一个重要市场。而在北美的纯英文引擎和教研产品发布后，“东南亚也会是我们的下一步···在24年，我们已经和包括马来西亚在内的一些东南亚国家和地区的客户有了签约。”

当然，梁静博士也强调，无论是其中的哪个海外市场，“我们都不是直接对国内已有教育资源的翻译或者‘转移’，而是定制适合当地市场的课标，契合当地的学习习惯···因为我们是从教育出发、结合科技，松鼠Ai智能老师是用科技去给教育赋能。”