最新销售数据显示，任天堂（Nintendo）已连续 20 年主导日本游戏市场，成为日本游戏行业的绝对霸主。周一，Famitsu 发布了 2024 年最后一期周软件销售排行榜，尽管 Famitsu 的年度榜单尚未完全整理完毕，但 Game Data Library 的存档数据显示，去年日本销量前 15 的主机游戏中，至少有 13 款为任天堂 Switch 平台独占。

在 2024 年的前十名榜单中，唯一一款非任天堂游戏是排名第十的《最终幻想 7：重生》（PS5 版）。另一款进入前 15 的 PS5 游戏是《勇者斗恶龙 III HD-2D 重制版》，位列第 14。这意味着自 2005 年以来，任天堂每年都在日本实体游戏销售榜上占据主导地位。2004 年，销量前十的游戏中有八款为 PS2 平台游戏，但此后任天堂便牢牢占据了日本游戏市场的主导地位。

根据 Famitsu 的 2024 年周度硬件销售数据，Switch 毫无悬念地成为年度最畅销游戏主机，而 PS5 仅在全年三周内的销量超过了 Switch（所有版本合计）。过去 20 年中，除了一年 PSP 领先外，任天堂的主机（包括 NDS、3DS 和 Switch）始终是日本市场最畅销的游戏硬件。

尽管 Switch 已上市近八年，但根据任天堂的财务数据和 Famitsu 的周度销售分析，2024 年 Switch 在日本的销量仍超过 300 万台。相比之下，2023 年销量超过 400 万台，2022 年则接近 500 万台。任天堂在日本的最大竞争对手 PlayStation 5 在 2024 年的销量约为 140 万台，远低于 2023 年的 260 万台。2023 年，PS5 的供应量因疫情缓解而有所提升，但索尼在去年将 PS5 在日本的售价提高了 20%，这可能是销量下滑的原因之一。

截至目前，Switch 在日本的累计销量已突破 3500 万台，成为日本有史以来最畅销的游戏主机，超越了 NDS 的 3300 万台销量。