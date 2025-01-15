nomusica 日前分享了任天堂 Switch 2 游戏掌机的规格信息，涵盖 TFLOPS、时钟频率和其他潜在规格。

注：以下规格信息基于 Reddit 社区和 Famiboards 等平台整合，相关规格未经证实，仅供参考。

掌机模式： CPU：998.4 MHz；

GPU：561 MHz，1.72 TFLOPS；

RAM：2133 MHz，68.26 GB/s 底座模式： CPU：1100.8 MHz；

GPU：1007.25 MHz，3.09 TFLOPS；

RAM：3200 MHz，102.40 GB/s 其它规格： CPU：8 核 Arm Cortex-A78C

GPU：Nvidia T239 Ampere 架构（RTX 30 系列），拥有 1534 个 CUDA 核心、48 个 Tensor 核心和 2 个光线追踪核心

RAM：12 GB LPDDR5，部分机型可能使用 LPDDR5X 芯片

就每秒万亿次浮点运算（TFLOPS）而言，Switch 2 的主机模式（3.09 TFLOPS）低于 Xbox Series S（4 TFLOPS）和 PS4 Pro（4.2 TFLOPS）。

此前有消息称，Switch 2 将包含 Nvidia 的 DLSS 超分辨率技术，可以显著提高视觉性能和效率，即使原始算力有限，也能使其成为具有竞争力的选择。