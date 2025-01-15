总部位于印尼的金融科技公司Skor Technologies日前宣布，已经在其Pre-A轮融资中获得了620万美元资金。

据悉，这笔融资由Argor Capital领投，QED Investors、Saison Capital、Digital Currency Group参投。融资后，Skor Technologies获得的总融资额达到了1200万美元。

据介绍，这笔资金将会用于推动Skor Technologies的规模化发展，并提升其人才水平。

Skor Technologies是消费者信用状况洞察平台Skorlife及Skorcard信用卡背后的母公司——其中，Skorlife能够让印尼用户查看自身信用评分和来自印尼信用机构的报告，并能为其提供提升信用评分的个性化建议；Skorcard则是该公司与Bank Mayapada International于24年联合推出的以“数字优先”为主打点的信用卡服务。

在市场表现方面，据悉，Skorlife的下载量已超过200万次，而Skorcard的年消费额也在运营的首年期间达到超1000万美元。

作为Skor Technologies的发展背景，目前，印尼的信用卡普及率仅为不到3%，显著低于邻国马来西亚和泰国（分别为20%和8%）。同时，有来自22年的数据指出，印尼居民的金融知识普及率不到50%——了解/改善自身信用评分的用户则更为稀少，因此，公司认为，印尼信用卡市场存在着巨大的上升空间。

展望未来，Skor Technologies透露，希望在今年将信用卡服务的交易量提升至1亿美元，并在将来发行200万张信用卡。