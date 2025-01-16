据央视新闻报道，美国政府正在考虑继续让 TikTok 在美国保持运营。政府官员称其正在“探索各种方案”，从而让 TikTok 不会在本周日（1 月 19 日）被禁。

还有一位白宫官员告诉 NBC 新闻，如果禁令 TikTok 继续维持，那么就不得不执行禁令。“我们不考虑推迟执行”，这名官员表示，“从法律上讲，我们认为我们没有权力这么做。”

此时，距离美国权力交接（1 月 20 日）还有不到四天。按照字节跳动现有计划，TikTok 将于当地时间周日（1 月 19 日）全面关闭其在美国的业务。

这项法律要求 TikTok 于 2025 年 1 月 19 日前，从母公司字节跳动拆分出来，否则将在美国被禁用，这一裁决让 TikTok 在美国这一关键市场的前景更加不明朗。

TikTok 已经以第一修正案为依据向最高法院提起上诉，并等待裁决。然而，上周五最高法院就此案的口头辩论中，法官们的提问表明，法院很可能维持该禁令。

这项法律并未要求 TikTok 必须关闭应用，而是要求苹果和谷歌等应用商店运营商停止提供 TikTok 下载服务，同时要求 TikTok 的云服务提供商 Oracle 停止托管其美国用户数据。

TikTok 目前在美国拥有超过 1.7 亿用户，已有不少“TikTok 难民”开始寻找替代方案。关于这一禁令最终是否会落地，还要看美国的最后裁决。