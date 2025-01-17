华硕发布了NUC14Pro AI Plus，这是一款迷你电脑，是其早前发布的 NUC14Pro AI 的改进版，外观采用半透明设计，顶端配有一个可自定义的彩色 E Ink 显示屏。用户可以通过内置应用程序，在这个显示屏上生成 AI 图像，为用户提供了更多的个性化和创意空间。

NUC14Pro AI Plus 不仅在硬件上进行了升级，其创新的 E Ink 显示屏和 AI 图像生成能力，也为用户提供了更广泛的使用可能。新产品带有专用的Copilot按钮，内置的麦克风和扬声器允许通过语音命令轻松执行AI指令，另外还提供了安全启动、TPM模块和指纹识别。