比亚迪发布了全新的汉L唐L，汉L唐L以中国文化为根，取天地间灵感，以盛世旗舰为名，在外观和内饰上都做了一些突破设计。

设计细节上，汉唐家族标志性的龙颜美学前脸在汉L唐L上正式升级为LOONG FACE，不仅标志着中国文化对新车造型设计由内而外的重塑，也是民族、文化自信的体现。其中，龙须的线条设计更立体且具有张力，修长的龙须一直延续到侧面，使整个前脸更加宽阔霸气。灯组方面，新车灯组设计于中国文化中“方瞳”汲取设计灵感，画龙点睛，让龙颜整体设计极具辨识度、更有生命力。

车身侧面，汉L唐L更是创新运用了极具文化属性的书法笔锋，雕琢出简约、纯粹的车侧视觉，并自然地呈现出流畅、大气、厚重的车身观感。车尾部分，新车将独具传统文化特征的中国结设计进行了系列性延展，从凤凰羽翼、传统竹编工艺中取形，并分别命名为“凤之翎”与“竹之韵”。灯组曲面立体感十足，并营造出了灵动的高光，与车身线条设计相得益彰，让传统文化、工艺之美巧妙流露。

从龙到凤、从瓷到竹，汉L唐L以中国文化刻画外观，并将国潮质感全面融入内饰。新车内饰设计灵感，整体都源于中国传统建筑中的庑殿顶，既取其“屋脊”之型，又取其“脊梁”之意，以“天人合一”为理念，将建筑与车辆的物理空间概念创造性贯通，打造出最适合中国用户的旗舰级座舱空间，称之为“庑殿之下，大雅之堂”。

在实际体感上，汉L唐L更是极具宽敞舒适之感。汉L车身尺寸为5050*1960*1505mm，轴距2970mm，是标准的“532”轿车，内部乘坐空间相当充沛。而唐L车身尺寸则为5040*1996*1760mm，轴距2950mm，给用户带来越级的空间享受，并全系标配“空间魔法最强七座”，让用户可在“大五座形态”及“灵活形态”中自由切换。

在选材用料上，汉L唐L更是相当精致考究。新车采用3D竹木作为全新内饰材料，通过竹木饰板的点缀，为车内营造出十分雅致的视觉效果，并彰显出中国设计的独特品位与文化底蕴。仪表板位置，新车采用了皮革+针织布工艺，让触摸质感更柔和，扶手箱内侧也采用了植绒工艺，显著提升触感舒适度。此外，新车仍然保留常用功能的实体按键，其位置和大小设计，也充分考虑了人体工程学，可为用户带来更优异的使用体验。