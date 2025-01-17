有消息称，抖音近期举行了高级别的关于短剧策略内部会议，将对短剧内容进行收紧审核。

据新腕儿报道，抖音已于 1 月 10 日对外发布关于微短剧内容治理公告，将在 1 月内对剧集、视频推广内容存在的严重违规内容进行全面治理，在 Q1 和 Q2 也持续通过对短剧相关内容违规问题进行治理。

此外，该媒体晒出了从短剧从业者处获得的两张关于短剧商业化素材分批调整执行的细则文本截图。

文本显示，1 月 24 日将进行第一批调整，主要包括不良导向题材、有违社会主流价值观的内容、涉及恐怖 / 暴力 / 血腥等题材。2 月 13 日将执行第二批调整，主要涉及有违社会主流价值观的内容以及涉及封建迷信的内容。

据此前消息，2024 年 11 月 22 日，广电总局网络视听司发布针对“霸总”微短剧的管理提示。加强对“霸总”微短剧的管理。防止存在刻意通过拜金、炫富、炫权、享乐等制造爽点，对主题的把握和主角的塑造偏离主流价值导向，以及宣扬不劳而获、一步登天、一夜暴富的人生观、价值观等问题的微短剧上线播出。

2024 年 12 月 21 日，国家广播电视总局网络视听司发布管理提示（加强微短剧片名审核），其核心要义是对微短剧片名出现的不良倾向进行及时纠偏，并在导向、体例、艺术等方面提出新要求。

由平台负责自审的“其他微短剧”内容违规问题虽已大幅减少，但片名哗众取宠、低俗庸俗的顽疾严重拉低了微短剧行业整体形象，亟待治理。据了解，流量、利益成为部分微短剧制作和播出平台敢于在片名方面走偏、打擦边球的重要动因。