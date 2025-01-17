三星电子正与OpenAI洽谈”开放伙伴关系”，计划将OpenAI的先进技术融入电视产品线，以提升其在全球电视市场的竞争优势。

据悉，三星计划引入OpenAI的多项核心技术，包括GPT文本生成、DALL·E图像生成、Whisper语音识别以及O1推理模型等。这些技术将为用户带来个性化内容推荐、对话式助手、实时翻译等创新功能。例如，用户可在观看节目时实时提问，获取演员信息或相关教育资料，系统还能基于观看历史推荐相似内容。但具体的实现形式还没有完全落实，与OpenAI的合作能否最终达成，仍取决于双方对合作费用的谈判。