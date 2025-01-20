根据国际数据公司（IDC）最新发布的手机季度跟踪报告，2024年第四季度，中国智能手机市场出货量约7643万台，同比增长3.9%。各价位段新品的集中上市以及部分省市开始的新机购买补贴政策推动整体市场延续了之前4个季度的增长趋势。vivo、华为和小米等厂商的强势表现帮助Android市场增幅超过7%；但是iPhone16系列销售难有起色，使得iOS市场继续同比下降。

得益于过去几年挤压的换机需求逐渐释放，2024年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比增长5.6%，时隔两年触底反弹。其中，上半年承接2023年末开始的市场复苏趋势，Gen AI、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显；但是下半年尤其临近年末，市场需求逐渐放缓。预计2025年在全国性政府消费补贴政策的刺激下，中国智能手机市场有望延续增长趋势。

2024年第四季度及全年中国前五大智能手机厂商市场表现：

Apple

Apple在自身传统出货量最高的第四季度依然排名国内市场首位，但市场份额不断缩小。2024年全年排名第三位，出货量连续三年下滑。产品竞争力优势不在，AI功能上线时间难以确定，渠道改革效果不显著使得Apple在中国市场的竞争压力日趋增加。但是Apple在2024年800美元以上市场份额依然占据60%。

vivo

vivo国内市场表现更进一步，2024年全年出货量稳居第一位。全新打造的蓝科技矩阵，从硬件和软件上全方位支持vivo在技术上的创新和提升；再通过以用户为导向，提升产品核心竞争力和用户体验，形成布局清晰，分工明确，高中低价格段全面覆盖突破的产品架构；同时携手上下游供应商，渠道，运营商等开展全面合作，共同推动行业发展进步。

华为

Huawei强势回归，第四季度市场份额16.2%，位居第三。2024年全年以16.6%的市场份额位居国内市场第二位，出货量同比增长超过50%，头部厂商增幅最大。随着国产芯片供应能力的不断提升，可以覆盖更多用户群体的nova和畅享系列有望帮助Huawei进一步提升市场份额。而HarmonyOS Next系统将正式成为智能手机，乃至多终端系统生态的重要力量。

小米

Xiaomi出货量连续六个季度保持同比增长，在2024年下半年稳定在国内市场第四的位置。高端市场不断突破，第四季度在600美元以上市场份额创近两年新高。新能源车、家电、IoT生态的完整布局已经可以反哺推动智能手机的增长。借助新能源车的成功，Xiaomi加强与更多优质渠道商的合作，进一步拓展线下渠道。

荣耀

Honor 面对日益增长的市场竞争压力，四季度和2024年出货量排名依然稳定在国内市场前五位。Honor在产品上不断加大投入，发挥竞争差异化特点，如折叠屏在轻薄上的不断突破，为终端用户打造全生命周期的绿洲护眼解决方案，将高颜值长续航防摔的产品普及更多用户等，通过打造多个产品标杆引领行业发展。海外市场不断突破，2024年海外市场份额占比接近三分之一。

OPPO

OPPO 经过战略和产品调整后，在第四季度出货量同比增长，实现反弹。2024年出货量国内市场并列第四位。OPPO近几年加大在中高端产品投入，300美元以上产品占比逐年提升。旗舰产品Find X8系列首销季度出货量同比上一代产品增长66%，各厂商旗舰产品中提升幅度最大，帮助OPPO四季度在600美元以上高端市场出货量同比增长32%；Reno 12&13系列等产品线推动2024年300-400美元市场份额第一。

折叠屏手机市场自2022年第二季度后首次出货量同比下降

2024年第四季度，中国折叠屏手机出货量达到250万台，在连续9个季度的高速增长之后，首次同比下降9.6%。虽然在轻薄、续航、影像、折痕等方面不断进步，但价格、质量、内部空间等先天劣势使得折叠屏手机在使用场景和消费人群上已经难有更大突破和吸引力。2024年中国折叠屏手机出货量约917万台，同比增长30.8%。预计2025年折叠屏手机将进入“小年”，更多厂商持观望态度，将更加保守。

2024年中国折叠屏手机市场， Huawei继续以接近50%的市场份额保持优势；Honor折叠屏手机市场稳居第二位，份额20.6%；vivo凭借X Fold3系列全面的产品竞争力位居第三位，市场份额11.1%；Xiaomi依靠第一款竖折产品的成功占据第四位，市场份额7.4%；OPPO虽然一年没有发布新品，但是凭借良好的用户口碑和推荐依然获得5.3%的市场份额，位居第五位。

IDC中国研究经理郭天翔指出，在连续两年下滑之后，2024年中国智能手机市场实现触底反弹。而国家消费补贴政策无疑将继续刺激吸引部分消费者换机，进而推动2025年中国智能手机市场保持增长趋势。整个行业参与者需要抓紧这个市场机遇，积极拥抱相应政策，及时进行战略、产品和技术等方面的调整，争取获得更多增长的同时，也要注意合规和规避风险，依靠补贴政策获利的同时，也要保持谨慎的态度，预防补贴可能带来的提前透支未来需求，及时调整备货和销售策略。