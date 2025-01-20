任天堂的 Switch 2 预告片在任天堂美国官方 YouTube 频道上发布 48 小时内，观看量突破了 1700 万次，这一表现超越了 2020 年 PlayStation 5 预告片的同期数据。作为对比，PS5 的官方预告片在 2020 年 6 月发布后的两天内获得了约 1330 万次观看量。而初代 Switch 的首个预告片在发布两天内则收获了 1950 万次观看量，不过该视频后来被下架。

截至目前，PS5 的预告片在发布近五年后累计观看量约为 4400 万次（官方频道），获得了 160 万次点赞。而 Switch 2 的预告片在不到 48 小时内已获得近 100 万次点赞，预计将在不久的将来超越 PS5 的历史数据。

在 X 上，Switch 2 的表现更为亮眼。任天堂美国官方账号发布的预告片观看量超过 4000 万次，而日本账号的观看量更是突破了 5100 万次。

根据彭博社发布的一份报告，分析师 Robin Zhu 指出，任天堂已为 Switch 2 的发售做好了准备，计划在发售时销售 2000 万台。任天堂在 Switch 2 的首个预告视频中确认，这款新主机将于今年正式推出，并会在 4 月 2 日的直面会上公布更多情报。