任天堂虽已公布了 Switch 2 外观设计，但有关新机的具体规格信息还未正式公布。

目前 IGN 发文对这款游戏机“泄露的模型”进行推算，认为这款掌机将配备 8 英寸屏幕，作为比较，初代 Switch 尺寸为 6.2 英寸、Switch Lite 为 5.5 英寸、Switch OLED 版为 7 英寸，也就是 Switch 2 游戏机预计比初代（6.2 英寸）约增大 29 %。

另综合 IGN 报道及参考先前爆料，Switch 2 性能规格有望如下：

掌机模式： CPU：998.4 MHz； GPU：561 MHz，1.72 TFLOPS； RAM：2133 MHz，68.26 GB/s 底座模式： CPU：1100.8 MHz； GPU：1007.25 MHz，3.09 TFLOPS； RAM：3200 MHz，102.40 GB/s 其它规格： CPU：8 核 Arm Cortex-A78C GPU：Nvidia T239 Ampere 架构（RTX 30 系列），拥有 1536 个 CUDA 核心、48 个 Tensor 核心和 2 个光线追踪核心 RAM：12 GB LPDDR5

就每秒万亿次浮点运算（TFLOPS）而言，Switch 2 的主机模式（3.09 TFLOPS）低于 Xbox Series S（4 TFLOPS）和 PS4 Pro（4.2 TFLOPS）。

任天堂计划于 4 月 2 日举行 Switch 2 专属直面会，届时有望公布更多关于 Joy-Con、主机性能以及游戏阵容的详细信息。