据 The Information 报道，Instagram（Meta 旗下社交平台）近日正试图通过发放 1 万美元到 5 万美元的月度奖金以吸引创作者在 Instagram Reels 上发布短视频作品，且创作者必须在 Instagram Reels 上首发，然后才能发布到其他平台。

报道称，尽管 TikTok 目前已经恢复在美国的运营，但是仍没有重新在苹果 App Store 和 Google Play Store 上架，这对于 Instagram 来说仍然是一个机遇。

Instagram 也推出了“突破性奖金计划（Breakthrough bonus program）”，该计划宣称可以为创作者提供高达 5000 美元的奖金，但是仅对在其他平台上已经取得了一定影响力的用户开放，并会评估用户的社交影响力以确定实际发放的金额。

Meta 发言人 Paige Cohen 告诉 The Verge：“在接下来的几个月中，我们还将向一些 TikTok 创作者提供内容商单，帮助他们在 Instagram 和 Facebook 上发展自己的社群。”

值得一提是，TikTok 于印度当地时间 2020 年 6 月 29 日遭到印度政府封禁，仅数天之后 Instagram Reels 便于印度开展大规模测试。

CapCut（剪映海外版）于美国当地时间 2025 年 1 月 19 日停止运营，当天 Meta 宣布推出移动端视频编辑软件“Edits”。