近日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的真实游戏水平遭到质疑。

马斯克此前声称自己在热门游戏《暗黑破坏神 4》（Diablo 4）和《流放之路》（Path of Exile）中名列前茅，并似乎有数据支持他的说法。然而，这让许多人感到不解：在同时管理特斯拉、SpaceX、X、The Boring Co. 以及为特朗普总统工作的繁忙日程中，他如何能抽出时间完成这些游戏成就？

2023 年夏季，马斯克在推特（现更名为 X）的一次直播中谈到了自己对刚发布的《暗黑破坏神 4》的痴迷。几个月后，他成为了一名游戏主播，直播《暗黑破坏神 4》的同时观看人数超过 130 万，创下历史纪录。

然而，近期关于马斯克是“《暗黑破坏神 4》全球排名前 20 的玩家”的话题再次引发热议。知名游戏主播 Asmongold 等人对此提出质疑，并与马斯克在社交媒体上展开了激烈争论。随后，马斯克在与 YouTuber NikoWrex 的私信对话中承认，自己在两款游戏中确实存在作弊行为。

根据网上曝光的对话截图，Niko Wrex 询问马斯克是否雇佣了他人代打，马斯克回复称：“如果不这样做，你根本无法击败亚洲玩家，他们就是这么做的！但当我发布游戏视频或直播时，那 100% 是我本人。”

账号共享是许多在线游戏服务条款中明确禁止的行为，即便未被禁止，也被视为不道德的做法。马斯克解释道：“在《暗黑破坏神》或《流放之路》中，顶级账号需要多人共同操作才能在升级竞赛中获胜。”

尽管如此，马斯克仍然坚称自己是一名技术高超的玩家。他在对话中提到：“无论如何，在《暗黑破坏神》中最难关卡中以不到 2 分钟的成绩通关是非常快的。我的通关记录已经发布在 X 上，几乎没有失误。”

马斯克的前妻也通过社交媒体为他辩护，称：“出于个人的自豪感，我想声明，我孩子的父亲是《暗黑破坏神》中第一个以德鲁伊职业通关‘屠宰场之巅’的美国人，并在赛季结束时成为美国最佳玩家。他还在《Polytopia》中排名靠前，并击败了 Felix 本人。我亲眼见证了这些成就，还有其他目击者可以证实。”