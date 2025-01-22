尽管索尼 PlayStation 5（PS5）在全球市场，包括日本本土，表现依然强劲，显示出玩家对索尼品牌的忠诚，但许多粉丝却将其评为索尼历史上最糟糕的一代游戏机。主要是因为索尼近年来缺乏新 IP 的推出，以及过度依赖旧世代游戏的重制版和移植版。

在知名游戏论坛 NeoGAF 上，一位用户发起了一项投票，询问玩家对索尼最差一代游戏机的看法。结果显示，PS5 以超过 69% 的得票率高居榜首，成为玩家心目中表现最差的一代 PlayStation 主机。相比之下，PS1 仅获得 1.5% 的投票，PS2 为 1.8%，PS3 为 25%，PS4 为 2.4%。值得注意的是，PS3 时代曾被认为是游戏行业的低谷之一，但如今玩家认为 PS5 的表现甚至更差，这对索尼来说无疑是一个警示。

玩家对 PS5 的不满主要集中在以下几个方面：首先，索尼近年来推出的新 IP 寥寥无几，反而将大量资源投入到旧游戏的重制版和移植版上，这些作品被玩家认为缺乏创新和诚意。其次，索尼近期取消了两款备受期待的项目，并已取消了 8 至 12 款长期运营类（Live Service）游戏的开发计划，这进一步加剧了玩家的失望情绪。

此外，索尼旗下游戏《星鸣特攻》的失败也有较大影响。这款耗资 4 亿美元的游戏曾被寄予厚望，被认为是 PlayStation 未来的重要支柱，但其市场表现却远未达到预期。