根据 Parrot Analytics 的最新研究，Apple TV + 热播剧《人生切割术》第一季为苹果创造了超过 2 亿美元的收入。

Parrot Analytics 运用其内容评估方法，将观众需求与订阅用户和收入关联起来，计算出《人生切割术》第一季的创收超过 2 亿美元。

Parrot Analytics 指出，《人生切割术》在欧洲、中东、非洲和拉丁美洲地区的收入贡献最大。

Parrot 高级娱乐行业策略师 Brandon Katz 认为，《人生切割术》第一季的高口碑与苹果的品牌形象相符，并为平台带来了长尾价值。

研究发现，《人生切割术》近一半的收入来自剧终后的 12 个月，这凸显了该剧吸引观众补看和重温的能力。这也解释了苹果选择每周更新第二季的原因。

与其他 Apple TV + 热门剧集相比，《人生切割术》表现出色。同期，《流人》创造了 1.848 亿美元的收入；《早间新闻》的收入更高，达到 2.994 亿美元，但其统计时间跨度更长。

从 2020 年第 3 季度到 2024 年第 3 季度，《足球教练》的总收入高达 6.094 亿美元。

Parrot Analytics 数据显示，在第二季上线前的 28 天里，《人生切割术》的市场表现与《眼镜蛇》《曼达洛人》《指环王：力量之戒》等热门剧集相比毫不逊色。