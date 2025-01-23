据 MacRumors 报道，苹果 iPhone SE 4 配备识别码为 T8140 的芯片，而该识别码关联苹果 A18 和 A18 Pro 两款芯片，因此推测苹果 iPhone SE 4 将使用苹果 A18 芯片。

该曝料来源是社交媒体平台 X 上的匿名私人账号，该账号在 iOS 相关信息的爆料方面有一定准确性，但偶尔也会出现失误，因此在苹果正式发布之前，以上信息仅供参考。

除了芯片信息，该爆料并未透露其他配置细节。综合此前传闻，新款 iPhone SE 预计将于 2025 年 3 月或 4 月发布，可能采用 6.1 英寸 OLED 显示屏、Face ID、USB-C 接口、单颗 4800 万像素后置摄像头以及苹果首款自研 5G 基带。

此次也泄露了 iOS 18.3 和 iPadOS 18.3 的版本号：

iOS 18.3 for iPhone SE (4th generation) (22D8062)

iPadOS 18.3 for iPad 11 和 iPad Air (2025) (22D2060)

iPadOS 18.3 for iPad 11 和 iPad Air (2025) (22D2062)

该消息源还透露，爆料称 iPad 11 将搭载 A16 芯片，该芯片曾用于 2022 款 iPhone 14 Pro 和标准版 iPhone 15。这意味着入门级 iPad 11 可能不支持 Apple Intelligence 功能，与之前预测其将使用 A17 Pro 或更新芯片的传闻相悖。

爆料称 11 英寸和 13 英寸的 2025 款 iPad Air 将搭载 M3 芯片，该芯片此前已用于 MacBook Air、MacBook Pro 和 24 英寸 iMac。

虽然此前也有类似传闻，但也有其他可靠消息称其将采用 M4 芯片。考虑到苹果已于 2024 年 5 月将 iPad Air 更新至 M2 芯片，而 iPad Pro 仍在使用 M4 芯片，M4 的传闻也值得商榷。