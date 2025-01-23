奇瑞捷途正式带来了全新豪华电混越野产品序列 —— 捷途纵横。 定位国产豪华电混越野品牌，目标成为全球第一电混越野品牌，包含 3 款新车：纵横 G700、纵横 F700 以及纵横 G900。

纵横 G700：定位全地形豪华越野 SUV，搭载鲲鹏超能混动 CDM-O 动力系统，标配前中后 3 把锁，提供大五座、六座版本，配备 CDC + 空气悬架，新车预计今年三季度在迪拜完成全球上市。‍

纵横 F700：定位全地形豪华多功能皮卡，同样搭载鲲鹏超能混动 CDM-O 系统，拥有高达 3.5 吨的牵引力，并提供五座、大四座版本。

纵横 G900：定位超豪华两栖越野 SUV，采用纵横两栖黄金增程 CEM-O 系统，标配纵横方舟技术、舒压智能氧舱以及华为乾崑智驾，也是全球首款水陆无缝切换的民用量产车。

捷途纵横将全系标配800V高压快充电池，其中“双层神行电池”与“双层麒麟电池”在放电倍率、功率、充电倍率三大核心指标上均傲视同级，6-10分钟即可充电80%，让用户真正体验到“充电如加油”般的极致便捷。此外，电池采用1300MPA热成型钢防护，拥有IP68潜水级防水性能，无热扩散不起火，实现电池极致安全。