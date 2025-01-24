此前有消息称登陆苹果 iOS / iPadOS 平台的《生化危机 7》《生化危机 4》《生化危机 村庄》《死亡搁浅》和《刺客信条：幻景》等游戏销量不佳。

分析公司 Appmagic 和 mobilegamer.biz 统计报告显示，卡普空为苹果 Mac / iOS 推出的《生化危机 2：重制版》销量未过万（约 9500 份），该版本游戏于 2024 年 12 月 10 日上架，目前已销售一个月有余，但玩家兴致寥寥。

分析公司称，卡普空仅从售卖该版本游戏中收入不到 10 万美元，但这一数字不包括苹果 30% 的平台分成。

作为比较，《生化危机 2：重制版》是《生化危机》系列自 1996 年推出以后销量最高的一作，这款游戏自 2019 年 1 月 24 日发售后，截至 2024 年 3 月 31 日，全球累计销量突破 1390 万份，值得一提的是，1390 万份这个数字并不包括《生化危机 2》原版作品。

具体来说，大部分玩家是在 2025 年 1 月 8 日前游戏首发促销期购入游戏，当时优惠价为 990 日元，而在 1 月 8 日游戏恢复原价 3990 日元后，游戏仅售出 197 份。

分析公司认为，这一数据反映了 iOS 平台上 3A 游戏移植的普遍困境，可能与游戏定价相对较高、兼容设备数量、游戏在平台上画质与帧率有所限制有关。