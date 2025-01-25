特斯拉在车型的升级速度上比起销量爬坡来说真的是太慢了，特斯拉 Model 3/S/X 都完成了改款换代，只剩下主销的 SUV 产品 Model Y，而这次这款车终于是在春节前实车亮相各地展厅了，我们一起近距离看个究竟。

主要变化体现在外观上面。焕新版特斯拉Model Y 外观借鉴赛博越野旅行车和赛博无人电动车设计，造型更硬朗，线条流畅。从整体的外观上来看，比较符合特斯拉的一些家族气息。

贯穿式LED大灯和尾灯，尾灯采用特斯拉漫反射技术，夜晚看过去会比较好看。牌照架位置相比老款进行了下移，尾部LOGO也由图形改变为英文名称。

从前翼子板的侧边来看，会看到一个用来气流通过的气口，“ 风刃 ” 设计，全新设计的前保险杠及后视镜造型，更具效率的尾部扩散器，焕新版 Model Y 的风阻系数从老款的 Cd=0.23 提升到了 Cd=0.22。

杯架底下的空间依然丰富。杯架有两个，只能说够用。

焕新版Modle Y还新增环绕式氛围灯、前排座椅通风和后排双USB-C快充，后排座椅又加长15mm，头枕加宽17mm。

中控屏幕尺寸上，焕新版车型用的是15.4英寸，老款为15英寸。8英寸的后排屏幕增加了后排乘客的便利和乐趣。

特斯拉焕新 Model Y 取消了换挡拨杆，采用屏幕拨杆。而转向灯拨杆还在。

特斯拉香港 / 台湾地区市场及日本等市场官网显示的焕新版 Model Y 车型前引擎盖（前行李箱盖）均没有车标，而中国版本的保留了这个车标。此前马斯克声称 Cybertruck / Cybercab 车型取消车标是因为“产品足够特别，就无需任何 Logo”。

焕新版Model Y前备箱容积为117L，可以放不少东西，20 寸行李箱也能应付，同时还有一个放水的下水孔。

后排这次座椅可以支持电动放倒，折叠后储物空间可以超过2,130 L，折叠的时候有异物会直接停住。

对静音做了提升，在前后侧车窗搭载双层隔音玻璃的基础上，对整车密封条、隔音材料等进行了优化，整车路噪降低了 22%，风噪降低了 20%。

整体上说，特斯拉 Model Y 焕新版的推出，在外观与内饰上做出了一系列升级调整，展现出特斯拉对用户需求的回应。这些升级让 Model Y 在保持自身特色的同时，进一步提升了产品力。

然而，当前的新能源汽车市场竞争激烈程度远超以往。在中国乃至全球市场，Model Y 曾经凭借先发优势和品牌影响力占据领先地位，但如今竞争对手纷纷崛起 。车企不断推出极具竞争力的车型，在续航、智能驾驶、内饰配置等方面各有亮点，甚至一些新进入市场的选手也凭借独特的技术或设计理念分得一杯羹。

焕新版Model Y 春节之后面临的不再是实力悬殊的对手，而是众多旗鼓相当甚至在某些方面更具优势的竞品。当然，最终还是销量说话，我们会在四月份左右，通过市场表现来了解这款车是否还会继续维持热卖。