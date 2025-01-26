彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）发表博文，泄露了一份苹果内部备忘录，在抽调“救火队员”Kim Vorrath 负责 AI 和 Siri 业务之外，还提及了苹果 2025 年在 AI 领域的工作重点。

泄露的备忘录显示，苹果 AI 负责人 John Giannandrea 表示，2025 年 AI 团队的工作重点是改进 Siri 的底层基础设施，这意味着苹果重建 Siri 的核心技术，为未来更强大的功能和更流畅的体验奠定基础。

备忘录中提到的另一个重点是改进现有的 AI 模型。这与苹果一贯的渐进式迭代和改进的风格相符。例如，最近通知摘要功能出现的问题，就凸显了改进 AI 模型的必要性。

iOS 18.3 暂时禁用部分应用类别的通知摘要功能，很可能就是为了提升其背后的 AI 模型的准确性和稳定性。

Gurman 此前曾报道，Siri 正在进行一次重大的幕后转型，目标是成为“LLM Siri”，预计将于 2026 年春季，或许在 iOS 19.4 中发布。这与 Giannandrea 提到的年度重点工作完全一致。

改进 AI 模型也至关重要，特别是考虑到近期通知摘要功能的错误。苹果暂时在 iOS 18.3 中禁用了某些应用类别的通知摘要功能，可能就是为了改进其背后的 AI 模型。