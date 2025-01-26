科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.01.20-2025.01.26）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

数字化是东南亚当前的一大主要特征。

无论是以此大量涌现的旨在推动产业转型的初创企业还是随之而不断完善的生态基础，近年来，东南亚的数字化进程正以越来越快的步伐演进。然而，在这个过程中，正如本周的eFishery所折射的那样，关于“速度”和“质量”的问题也会始终围绕在这其中。并且随着资本期待与技术普惠愿景、规模化野心与产业现实的深度碰撞，这其中也会折射出一些相对本质的问题。

近期，随着消息人士的不断爆料，关于eFishery财务造假的传闻也在不断浮出水面——尽管表面上这是一家想要颠覆印尼乃至整个东南亚水产养殖业的颠覆者——或者说是一家估值14亿美元、其生态曾为印尼水产养殖业的GDP贡献了1.55%份额、被誉为印尼乃至东南亚和全球首家水产独角兽的明星初创公司，在在超7成收入和超90%的铺货量等造假数据的背后，人们或许也开始尝试去思考：eFishery“身上”是不是有什么变化得太快了？

目前，关于eFishery财务造假的控诉仍在调查中，而这一造假行径也已经让其“股东和董事所震惊”。但回过头来看，不仅仅是eFishery（或者更早之前的VIZZIO），随着东南亚数字化进程的快速发展——尤其是在疫情对线上行为的加速推动下，虽然较其他发达区域相对落伍的东南亚拥有庞大的转型空间，但不可忽视的是，这种潜力也会意味着是当地也存在着庞大的转型阻力。这时，尽管足够颠覆的技术往往能够“撬动广阔蓝海”，在一些惯性行为和心理的依照下，它也并非是这个过程中的唯一选项，而这个转变所需要的时间也并非能够“速成”。

值得一提的是，去年早些时候，有家名为SG Bike的新加坡知名共享单车平台发布了“告别声明”。在笔者看来，这在一定程度上宣告了一度在国内声名大噪的“共享大战”在另一个相对“滞后”的战场也迎来了尾声。于此，笔者认为，这不仅意味着依靠烧钱获取市场和用户的粗暴时代的翻篇，在当下更为注重盈利的发展阶段，或者说，随着资本泡沫逐渐褪去，在东南亚，一轮新的沉淀或许也正从中不断展开——未来，我们会在东南亚见证更多的高速增长神话，但其中也可以肯定的是，只有那些足够坚定的选手才会走到最后。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

另，新春将至，笔者也在这里预祝大家蛇年如意，心想事成。

产业&动态

VinFast正式进军印度市场：据悉，越南新能源车企VinFast在近期的2025印度汽车全球博览会上宣布，已正式推出其面向印度市场的首批电动汽车。

据介绍，VinFast本次带来的是旗下的两款SUV车型VF 6和VF 7，分别对应B级和C级规格。据介绍，这些车型将于今年下半年在印度开售。此外，VinFast也表示，公司正在面向印度所有主要城镇指定经销商，并会提供全渠道服务。

机构：AI将成近70%新加坡企业首要技术投资领域：咨询机构凯捷（Capgemini Research Institute）日前在一份报告中指出，今年期间，人工智能（AI）将成67%的新加坡企业首要技术投资领域。

凯捷表示，根据预测，将有75%的新加坡组织开始尝试对AI技术的概念验证（PoC）或完全采用AI代理。同时，报告称，超60%的新加坡企业将在 25年采用网络安全领域的人工智能/生成式人工智能的概念验证。此外，也有近四分之一的新加坡企业将在今年部署一定规模的AI机器人。

谷歌在印尼被罚1200万美元：印尼反垄断监督机构（KPPU）1月22日声明称，对谷歌公司处以2025亿印尼盾（约合1240万美元）的罚款，原因是其在Google Play中存在垄断行为。声明称，谷歌要求应用程序使用其Google Play计费系统，这违反了印尼的反垄断法。

印尼接近与苹果达成投资协议，有望解除 iPhone 16 系列销售禁令：彭博社援引印度尼西亚投资和下游部长罗桑（Rosan Roeslani）的话称，即将与苹果公司就一项投资计划达成协议，从而解除 iPhone 16 系列在该国面临的销售禁令。

印尼政府此前同意苹果在巴淡岛投资近 10 亿美建设 AirTag 工厂的计划，工厂预计 2026 年初竣工投产。1 月 8 日，印尼工业部长阿古斯表示，这一建厂计划不符合当地投资要求，印尼将继续维持 iPhone 16 销售禁令。

比亚迪汽车印尼工厂年底前竣工：总投资 10 亿美元，年产能 15 万辆：比亚迪去年在泰国开设了东南亚地区的第一家电动汽车工厂，投资额达 4.9 亿美元（当前约 35.66 亿元人民币），年产能为 15 万辆，而这只是开始。比亚迪印尼总裁赵鹰周一在接受路透社和 CNBC 采访时表示比亚迪印尼工厂目前建设进展顺利，预计将在 2025 年底完成。

中国、印尼推动二维码跨境互联互通，中国主要支付 App 将支持当地扫码支付：据中国银联官方公众号获悉，1 月 20 日，银联国际、印尼支付系统协会（ASPI）、蚂蚁国际、中银香港雅加达分行在上海联合宣布，将在中印（尼）两国央行指导下，共同推动两国跨境二维码互联互通，通过双向大规模开放二维码受理网络大幅提升两国人员跨境支付体验。

根据约定，合作落地后，中国游客将可使用云闪付 App、境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行 App、支付宝等境内主要支付 App，在印尼本地统一二维码支付标准 ——QRIS 受理商户扫码支付。目前当地采用 QRIS 标准的商户约 3400 万家。

到28年，东盟数据中心有望实现20%的年收入增长：马来亚投资银行在近期发布的一份报告中预测，到28年，东盟数据中心的收入将实现20%的年复合增长率。

报告指出，其中，预计有近14%的增长是由东盟自身需求提供，剩余6%则会受到全球需求的推动。并且报告也进一步认为，基于有竞争力的成本水平和水电基础设施资源，东盟有望成为数据中心枢纽。

超越丰田，比亚迪去年首成新加坡汽车市场年度销冠：比亚迪 2024 年首次在新加坡击败全球最大车企丰田，成为当地最受欢迎的汽车品牌。新加坡陆路交通管理局日前发布的授权经销商新车注册数据显示，2024 年，比亚迪销量由前一年的 1416 辆大增至 6191 辆，市占率 14.4%。丰田以 5736 辆的年销量紧随其后，宝马 5042 辆、梅赛德斯-奔驰 4887 辆，分别位居第三、第四。特斯拉去年的销量首次达到四位数，由 2023 年的 940 辆增至 2384 辆。

投融资

室内环境质量监管方案提供商uHoo获得370万美元融资：动点出海获悉，总部位于新加坡的室内环境质量监管方案提供商uHoo表示，已在近期筹集到了一笔共计370万美元的股权和债权融资。据了解，这笔融资由Wavemaker Ventures和Menarco Development Corporation领投，Undivided Ventures、Raymond Rufino、Lighthouse Canton等现有投资者参投。

观点&观察

印尼水产独角兽，身陷财务造假调查：如本栏目此前报道，成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。

至23年7月，eFishery宣布为其D轮融资筹集到了2亿美元资金（目前总融资额为超4.15亿美元）。融资后，eFishery的估值达到14亿美元，成功步入独角兽俱乐部。