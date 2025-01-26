字节跳动旗下移动卡牌游戏《Marvel Snap》开发商 Second Dinner 宣布，该游戏在美国即将重新上架，首先会在 Google Play 重新上线，已启动游戏在 Google Play 应用商店的重新上线流程，并预计“最早于下周”重返 Google 和苹果的应用商店。

《Marvel Snap》因原发行商 Nuverse 隶属于 TikTok 母公司字节跳动，上周末受到 TikTok 服务中断事件的影响。尽管游戏已于本周一恢复在线服务，但 Second Dinner 表示，计划“将更多服务内部化，并与新的发行商合作”。目前，根据游戏官网的隐私政策，《Marvel Snap》仍由 Nuverse“提供、运营和管理”。

为补偿受服务中断影响的玩家，《Marvel Snap》Discord 服务器管理员宣布了一系列补偿方案。据 Reddit 上发布的截图显示，补偿内容包括游戏内积分、代币以及特殊卡牌变体，适用于在美国创建账户或在过去 30 天内有美国活动记录的玩家。非美国玩家也将获得“全球感恩礼包”，内含类似但较少的奖励。

值得注意的是，上周末同样受到影响的 CapCut 和 Lemon8 等应用虽已恢复在线服务，但尚未重新上架美区 iOS 和 Android 应用商店。尽管美国总统特朗普已指示司法部长不执行对 TikTok 的禁令，但若苹果或 Google 在违反法律的情况下继续托管这些应用，是否能够免除法律责任仍不明确。