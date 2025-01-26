根据市场研究公司 Circana 的最新数据，自 2021 年以来，美国消费者在实体视频游戏上的支出减少了一半以上。这一趋势的背后是玩家消费习惯的持续数字化转变，这一转变在过去十多年中由更快的互联网速度、游戏机上的在线市场以及通过微交易支持的实时服务游戏推动。

数据显示，自疫情以来，游戏消费向数字化的迁移进一步加速。该公司执行董事 Mat Piscatella 本周提供的数据表明，美国实体游戏的支出自 2021 年以来减少了超过一半，与 2008 年的峰值相比下降了 85% 以上。然而，包括实体和数字内容（如订阅和微交易）在内的整体游戏内容支出自 2019 年以来有所增加。

值得注意的是，2024 年数字化游戏加速发展的一个关键原因是任天堂 Switch 的新作发布计划较往年更为薄弱，而 Switch 通常支撑了实体游戏销售的相当一部分。

尽管整体视频游戏销售趋势正日益向数字化迁移，但这一趋势在不同平台和游戏系列中并不均衡。例如，去年欧洲市场的数字化份额从 60% 上升至 68%。然而，Xbox 的数字化份额为 75%（高于 2023 年的 70%），PS5 为 64%（高于 2023 年的 55%），而任天堂则保持在 22% 的较低水平。

此外，尽管更多欧洲玩家选择购买《宇宙机器人》的实体版游戏，但《战锤 40K：星际战士》的销售则以数字化为主。

2024 年对于新游戏发售来说是相对平淡的一年，欧洲年度销量前 20 的游戏中仅有 6 款是新作（2023 年为 10 款）。事实上，与 2023 年相比，2024 年新游戏的销售额下降了 21%。