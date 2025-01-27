据《财富》报道，部分美国用户利用 TikTok 禁令空档期，在 Facebook 和 eBay 等平台上高价出售预装 TikTok 的二手手机，标价最高超 5 万美元。

尽管 TikTok 在上周末短暂下停后恢复了服务，但 App Store 和 Google Play 仍然无法下载该应用。这让已删除 TikTok 的用户无法重新下载，导致预装 TikTok 的手机成为稀缺资源。

在 Facebook Marketplace、eBay 等在线平台上，预装 TikTok 的解锁手机俨然成为热门商品，该媒体虽然未证实实际成交情况，但这些手机的标价高达数千甚至数万美元。

Eden Miller 在 Facebook Marketplace 上出售其预装 TikTok 的 iPhone 15，标价 9000 美元，而全新 iPhone 16 的起售价仅为 799 美元。

纽约居民 Nicholas Matthews 的预装 TikTok 的 iPhone 14 Plus 标价 10000 美元，最高出价超过 4500 美元；eBay 上甚至出现了 50000 美元的报价。

一些用户提供付费安装 TikTok 的服务，声称可以绕过 App Store 的限制。Toby Davis 在 Facebook Marketplace 上提供 50 美元的 TikTok 安装服务，并表示可以通过从苹果服务器下载的方式，安装 TikTok。