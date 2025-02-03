极氪MIX 算是市场上少见的非常有创新的车型，该车型被誉为“未来的日常用车”，采用“胶囊状”设计，由于流线型美学和带有巨大玻璃天窗的“弧形天空”车顶，MIX确实看起来有点超凡脱俗。而这次我们来看下它的一些内部设计，感受这款车设计上的魅力。

↑整个车身的设计有点像胶囊，里面的空间得到了最大程度的挖掘利用。

首先来看下车门设计，采用了隐藏式双B柱电动对开门。把传统汽车的固定式B柱取消，通过电动对开方式使得最大进出空间接近1.5m。那么安全性是怎么保证呢？极氪MIX在每侧车门内都安装有两根直径约70mm的一体成型热气胀钢柱，做了安全上的加固。

内部空间的利用率来看，极氪MIX基于浩瀚-M架构应用了斜置防火墙技术，在保障安全的前提下，将仪表台和空调前推，采用短前后悬设计，全面释放前排空间。同时车尾采用更紧凑的同轴电机，将后地板第二横梁后移，把空间更多地预留给二排座舱。用户可以根据需要，把座椅进行前后移动。

智能驾驶方面，它搭载激光雷达和双Orin-X芯片，配合极氪自研的浩瀚智驾2.0系统，通过端到端的大模型算法，能在城市、高速乃至无标线乡道下都给到驾驶辅助。进入车舱后，极氪希望创造一种“类似于自家客厅的温馨氛围”。作为这一努力的一部分，极氪MIX采用了悬浮式中控台设计，搭配了15.05 英寸2.5K OLED向日葵中控屏以及13.02英寸悬浮式液晶仪表盘。

↑可以在中控屏幕上直接对车型的模式进行调整，操控界面比较简洁，功能快捷键分布在左侧和底部。

座椅的变化也算是相当独特，主副驾270°旋转可一键“变形”为躺靠模式，前排座椅可旋转面向后排乘客，采用Nappa真皮包裹，具有加热、通风和按摩功能。给到了9种座椅预设模式，包括自由天地、欢聚对坐、副驾观景、亲子对坐等。只需要在屏幕上一键操作，座椅就会自动变换对应的模式。这样的模式对于喜欢露营或者是户外活动的人比较友好。上图是官方的演示，可以看到会创造出一种比较温馨的客厅感受，如果你去钓鱼，和朋友玩，这款车会是个很好的伴侣。

↑侧边车门打开之后，会需要一定的车门停靠空间，所以左右侧需要注意磕碰。

↑需要注意的是，这款车的尾门开启比较大，延伸出去比较长，当然方便拿取东西，不过对于车位的后部空间要求比较多。

前排座椅由电动中央控制台隔开，中央控制台可在 6.5 英尺（2 米）长的导轨上前后滑动。它可以配备冰箱以及各种配件，包括大桌子和小桌子。后排座椅是亮点，因为它提供了充足的腿部空间，并配有加热、通风和按摩功能。右后排座椅还配有电动腿托，前排座椅背面也有很多独特的设计。所以这款车的内部空间利用组合覆盖了方方面面，用起来需要一些想象力。

其他亮点包括平整地板、超细纤维顶篷和 21 扬声器音响系统。此外，还配备 50w 无线智能手机充电器、香薰系统和宽敞的载货区，其中配有 220V 插座以及可容纳 20 立方英尺（568 升）行李的空间。充电方面，包括800V高压系统、800V超快充电池以及覆盖更广地区的800V超充网络。

出色的空间利用、灵动的智能技术与贴心的续航保障是极氪 Mix 的卖点所在，但这个车型的需求并不是广义的，所以它会比较小众。但是它对于家庭用车的创新性挖掘，给电动出行趋势带来了一种全新灵感，值得表扬。