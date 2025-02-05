美国著名演员尼古拉斯·凯奇（Nicolas Cage）抨击 AI，称任何让人工智能改变表演的演员都在接近“死胡同”，因为“机器人无法反映人类的真实状况”。

据 Variety 报道，尼古拉斯·凯奇凭借电影《Dream Scenario》（梦想情景）中的角色获得了第 52 届美国电影电视土星奖的最佳男演员奖，并在获奖感言中发表了对 AI 演员的看法，坚决反对让 AI 渗透到表演中。

凯奇表示：“我必须感谢克里斯托弗·博格利的执导、编剧，他创造了这个梦寐以求、令人难以置信、令人不安但又搞笑的世界，但还有另一个世界也让我感到不安。”

“这是我们所有人周围发生的：新的 AI 世界。我是一个坚信不让机器人为我们做梦的人。机器人无法反映人类状况。如果演员稍微尝试让一个 AI 机器人操纵他或她的表演，就会失之毫厘、差之千里，所有的正直、纯洁和真理将被金钱利益所取代。”

“在我看来，所有艺术的工作，包括电影表演，都是通过非常人性化的思考和情感化的娱乐过程，为人类状况的外部和内部故事提供一面镜子。机器人不能做到这一点。如果我们让机器人这样做，它会失去所有的初心，最终失去优势并变成一团浆糊。人类不会对我们所知道的生活做出反应。这将是机器人告诉我们要了解的生活。所以我说，保护自己免受 AI 干扰你们真实和诚实的表达。”

尼古拉斯·凯奇并不是第一个对 AI 持这种观点的演员，尽管到目前为止，AI 在配音领域的使用可能更为普遍，也在视频游戏领域不断扩张中。

传奇导演蒂姆·波顿（Tim Burton）称 AI 生成的艺术“非常令人不安”，而导演扎克·施奈德（Zack Snyder）则表示，电影制作人需要拥抱 AI，而不是“双手叉腰站在场边”。

题图：《梦想情景》剧照